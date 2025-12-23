हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की 18 सदस्यीय टीम घोषित, शुभमान गिल, अभिषेक शर्मा समेत ये खिलाड़ी शामिल

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की 18 सदस्यीय टीम घोषित, शुभमान गिल, अभिषेक शर्मा समेत ये खिलाड़ी शामिल

पंजाब ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में शुभमान गिल, अभिषेक शर्मा समेत अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है.

By : आईएएनएस | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Dec 2025 06:33 AM (IST)
Punjab Announces 18 member Squad For Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी, जिसके लिए पंजाब ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह जैसे स्टार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. फिलहाल कप्तान के नाम की घोषणा नहीं हुई है. भारत 11 जनवरी, 2026 से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी. ऐसे में ये तय नहीं है कि गिल, अभिषेक और अर्शदीप की उपलब्धता कितनी होगी.

शुभमन गिल 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए

शुभमन गिल को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में स्थान नहीं दिया गया है. हालांकि, अभिषेक और अर्शदीप इस टी20 टीम का हिस्सा हैं. इन तीन खिलाड़ियों के अलावा, पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह और हरप्रीत बरार सहित पावर-हिटर और ऑलराउंडर्स का एक मजबूत ग्रुप चुना है. गुरनूर बरार और कृष भगत तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब के मुकाबले

पंजाब को पिछले सीजन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. ये टीम अपने सभी लीग मैच जयपुर में खेलेगी और पंजाब की टीम 24 दिसंबर, 2025 को महाराष्ट्र से भिड़ेगी, जिसके बाद 26 दिसंबर को अगले मुकाबले में उसके सामने छत्तीसगढ़ की टीम होगी. 29 दिसंबर को पंजाब का सामना उत्तराखंड से होगा, जबकि 31 दिसंबर को ये टीम हिमाचल प्रदेश का सामना करेगी. अगले साल 3 जनवरी, 2026 को पंजाब का सामना सिक्किम से होगा, जबकि 6 जनवरी को ये टीम गोवा से भिड़ेगी. 8 जनवरी को मुंबई की टीम से उसका सामना होगा. पंजाब की टीम अपने सभी 7 लीग मैच जयपुर में खेलेगी. पंजाब को पिछले सीजन क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. अर्शदीप 2024-25 सीजन में उनके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की टीम:

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बरार, हरप्रीत बरार, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा.

Published at : 23 Dec 2025 06:33 AM (IST)
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
'हमें मदद मिले तो हम भारत जाना चाहेंगे...', बांग्लादेश में मारे गए दीपू के भाई ने सुनाई दहशत की पूरी कहानी
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
