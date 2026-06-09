अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले रोहित-हार्दिक के खेलने पर नया अपडेट, जानें दोनों खेलेंगे या नहीं?
Rohit Sharma Fitness Update: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के खेलने पर ताजा अपडेट सामने आया है. वनडे सीरीज 13 जून से शुरू होने वाली है.
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वनडे सीरीज में खेलने की अनुमति मिल गई है. पिछले कुछ दिनों से हार्दिक बेंगलुरू स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिकवरी प्रक्रिया से गुजर रहे थे. मंगलवार को सीओई ने उनकी वापसी को हरी झंडी दिखाई है. दूसरी ओर रोहित के भी पूरी तरह फिट होने की खबर है.
हार्दिक लंबे समय से पीठ में ऐंठन की समस्या से जूझते रहे हैं. इसी कारण से उन्हें आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के कुछ मुकाबले मिस करने पड़े थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि विदेश में छुट्टियां मनाने के बाद 2 जून को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे. यहां आने के बाद उन्होंने पांच दिन तक मैच सिम्यूलेशन किए और पूरे 10 ओवर गेंदबाजी भी की.
रोहित-हार्दिक फिट घोषित
भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज 13 जून से शुरू हो रही है, दोनों टीमों का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. पीटीआई के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्ट्रेन्थ और कंडीशनिंग कोचों ने हार्दिक को फिट घोषित कर दिया है. इससे पहले जब टेस्ट मुकाबला समाप्त होने के बाद बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से हार्दिक की फिटनेस पर अपडेट मांगा गया, तो उनका कहना था कि हार्दिक पर उनके पास कोई ताजा अपडेट नहीं है.
दूसरी ओर रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने फिटनेस क्लियरेंस दे दिया है. इसका मतलब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान सीरीज में खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं. यह तीन मैचों की ODI सीरीज 13 जून से शुरू हो रही है. बताते चलें कि विराट कोहली इस सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं.
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