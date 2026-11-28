बीसीसीआई ने अंडर-19 महिला एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. महिला चयन समिति ने भाविका अहिरे को कप्तान चुना है. अनादि तागड़े उपकप्तान चुनी गई हैं. टीम में समाइरा राघव, उमा काशवी भी हैं. बता दें कि अंडर-19 महिला एशिया कप का आगामी सीजन यूएई में होगा.

भाविका अहिरे टीम की कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, जबकि अनादि तगड़े उनकी डिप्टी हैं. भाविका आने वाली 11 तारीख को अपना 19वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी. बाएं हाथ की बल्लेबाजी भाविका की कप्तानी में इंडिया-19 टीम ने हाल ही में इंग्लंड के खिलाफ 2 अनऑफिशियल टी20 मैच खेले थे. दूसरे मैच में इंडिया ने 106 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी . दीया यादव ने 49 गेंदों में 87 रनों की अच्छी पारी खेली थी, वह भी इस टीम में शामिल हैं.

भाविका की कप्तानी में इंडिया अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड अंडर-19 को दोनों टी20 मैचों में हराया था. पहले टी20 में भाविका ने 33 गेंदों में 63 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. अचसा परमार का प्रदर्शन भी उसमें शानदार रहा था, जिन्होंने पहले मैच में 52 बनाए थे. दूसरे मैच में उन्होंने 41 गेंदों में 6 छक्के और 8 चौकों की मदद से 82 रनों की पारी खेली थी.

U19 महिला एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड

भाविका अहिरे (कप्तान और विकेटकीपर), अनादि तागड़े (उपकप्तान), इरा जाधव, निधि महतो, पूर्वा सिवाच, महक नरवासे, मैत्री मनियार, ईश्वरी अवसरे, दीया यादव, श्रेया एस चव्हाण (उपकप्तान), समैरा राघव, कुमारी पलक, उमा काशवी, अचसा परमार, पलक सिंह.

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