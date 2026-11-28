भारतीय क्रिकेट टीम अभी न्यूजीलैंड में है, जहां दोनों के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है. इस सीरीज के बाद टीम इंडिया भारत लौट आएगी, जहां 10 दिन बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होगी. वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम चुनने के लिए सेलेक्टर्स जल्द ही मीटिंग करेंगे. ये मीटिंग अगले हफ्ते हो सकती है.

मोहम्मद सिराज पर सबकी नजरें टिकी हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड दौरे पर 5 मैचों की वनडे सीरीज में सिर्फ आखिरी मैच खेला था. इसके बाद वह दोनों टेस्ट में नहीं खेले. अभी तक जो नजर आ रहा है, उससे लगता है कि सिराज 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं हैं. हां मैनेजमेंट उन्हें बैकअप के रूप में जरूर देख रहा होगा. लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह इस सीरीज के साथ वनडे में वापसी करते हैं तो सिराज का टीम में होना मुश्किल हो सकता है.

जसप्रीत बुमराह ने जुलाई में अपना आखिरी वनडे खेला था. इसके बाद वह वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेले. वह श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से वनडे में वापसी कर सकते हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली का होना भी लगभग तय है. हालांकि पिछली सीरीज में रोहित की फॉर्म चिंता का विषय रही थी, लेकिन इससे उनकी टीम में जगह पर कोई खतरा नजर नहीं आता.

स्पिनर्स के रूप में भारत कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को टीम में रख सकता है. तेज गेंदबाज के रूप में टीम में अंशुल कंबोज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और बुमराह हो सकते हैं. नमन धीर एक शानदार फिनिशर बनकर उभरे हैं, जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं.

श्रीलंका के खिलाफ भारत का संभावित ODI स्क्वॉड

शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, केएल राहुल, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

भारत बनाम श्रीलंका वनडे शेड्यूल

पहला वनडे- 13 दिसंबर (विशाखापट्टनम)

13 दिसंबर (विशाखापट्टनम) दूसरा वनडे- 16 दिसंबर (बेंगलुरु)

16 दिसंबर (बेंगलुरु) तीसरा वनडे- 19 दिसंबर (अहमदाबाद)

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