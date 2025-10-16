हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी

PKL Points Table 2025: प्रो कबड्डी लीग में पुणेरी पल्टन ने अपना स्थान टॉप 2 में कंफर्म कर लिया है. बता दें कि टॉप-2 टीमों को सीधा फाइनल में पहुंचने का मौका मिलता है. देखें पीकेएल की ताजा अंक तालिका.

By : शिवम | Updated at : 16 Oct 2025 02:47 PM (IST)
प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का आयोजन अब अपने रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गया है. इस संस्करण में कुल 12 टीमें खेल रही हैं. प्रत्येक टीमें लीग स्टेज में 18-18 मैच खेलेंगी, मतलब लीग स्टेज में कुल 108 मैच खेले जाएंगे. बुधवार, 15 अक्टूबर तक 87 मैच खेले जा चुके हैं. 21 मैच खेले जाने हैं, लेकिन टॉप 2 में पुणेरी पल्टन ने अपना स्थान पक्का कर लिया है. चलिए आपको बताते हैं प्रो कबड्डी लीग 2025 का फॉर्मेट और अभी अंक तालिका में कौन सी टीम किस पोजीशन पर है, किसके कितने नंबर पर है.

प्रो कबड्डी लीग 2025 का फॉर्मेट

प्रो कबड्डी लीग 2025 में लीग स्टेज के मुकाबले 23 अक्टूबर तक खेले जाएंगे. सभी मैच दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे. फॉर्मेट की बात करें तो सभी टीमें 18-18 मैच खेलेंगी. अंक तालिका में टॉप-2 पर जो टीमें होंगी, उन्हें सीधा फाइनल में प्रवेश करने का मौका मिलेगा. यानी दोनों के बीच क्वालीफायर 1 खेला जाएगा. जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी और हारने वाली को एक और मौका मिलेगा.


अंक तालिका में तीसरे और चौथे स्थान की टीम मिनी क्वालीफायर के लिए क्वालीफाई करेंगी. जबकि 5वें से 8वें स्थान की टीम प्ले-इन के लिए क्वालीफाई करेंगी. 9 से लेकर 12वें स्थान की टीमों का सफर लीग स्टेज से ही खत्म हो जाएगा. अंक तालिका के बाद आपको प्रो कबड्डी लीग के फॉर्मेट की डिटेल में जानकारी दी गई है.

प्रो कबड्डी लीग की अंक तालिका (87 मैचों के बाद)

पीकेएल 2025 फॉर्मेट

  • 5वें से लेकर 8वें नंबर की टीम 2 मैच खेलेंगी, जीतने वाली टीमें पहले एलिमिनेटर में भिड़ेंगी.
  • तीसरे और चौथे नंबर की टीम के बीच मिनी क्वालीफायर होगा, जीतने वाली एलिमिनेटर 3 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. हारने वाली टीम एलिमिनेटर 1 की विजेता से एलिमिनेटर 2 में खेलेगी.
  • एलिमिनेटर 2 और 3 जीतने वाली टीम एलिमिनेटर 3 के लिए क्वालीफाई करेगी.
  • अंक तालिका की टॉप 2 टीमों के बीच क्वालीफायर 1 होगा, जिसे जीतने वाली टीम पहली फाइनलिस्ट होगी.
  • एलिमिनेटर 3 जीतने वाली टीम और क्वालीफायर 1 हारने वाली टीम के बीच क्वालीफायर 2 होगा, इसे जीतने वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट होगी.

पीकेएल 2025 में आज किन टीमों का मैच है?

प्रो कबड्डी लीग में आज 3 मैच हैं. पहला मैच बेंगलुरु बुल्स और पटना पाइरेट्स के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस और यू मुम्बा के बीच 8:30 बजे से शुरू होगा. तीसरा मैच यूपी योद्धा और हरियाणा स्टीलर्स के बीच रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. सभी मैच दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्पेक्स में खेले जाएंगे.

Published at : 16 Oct 2025 02:47 PM (IST)
