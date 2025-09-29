हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब मोहसिन नकवी की खैर नहीं, BCCI के सख्त रवैये से PCB चीफ की बढ़ी मुश्किल, जानें पूरा मामला

BCCI Complaint Against Mohsin Naqvi: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द मोहसिन नकवी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवा सकता है. बीसीसीआई सचिव ने मोहसिन नकवी को लेकर बहुत बड़ी बात कही.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Sep 2025 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द मोहसिन नकवी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवा सकता है. दरअसल एशियाई क्रिकेट काउंसल के प्रेसिडेंट (ACC President) मोहसिन नकवी भारत-पाकिस्तान मैच के बाद एशिया कप ट्रॉफी को अपने साथ लेकर चले गए थे. फाइनल में 5 विकेट की जीत के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हमारी टीम ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का निर्णय किया था, जो पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रॉफी लेकर ही चले जाएं."

BCCI करेगा शिकायत

देवजीत सैकिया ने यह भी बताया कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के साथ आशीष शेलार भी मंगलवार को एशियाई क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे. सैकिया ने पुष्टि करके कहा, "हमारे 2 प्रतिनिधि ACC चेयरमैन द्वारा अवैध तरीके से ट्रॉफी ले जाने को लेकर विरोध व्यक्त करेंगे. मोहसिन नकवी को इस तरह ट्रॉफी रखने का कोई अधिकार नहीं है."

BCCI सचिव ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि नकवी को सद्बुद्धि आएगी और वो ट्रॉफी और मेडल हमें लौटा देंगे. नवंबर महीने के पहले सप्ताह में दुबई में ICC की अगली कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हम ACC चेयरमैन के विरुद्ध बहुत गंभीर और कड़ा विरोध करेंगे." बीसीसीआई का यह सख्त रवैया, मोहसिन नकवी को बहुत भारी पड़ सकता है.

उम्मीद है ट्रॉफी जल्द हमारे पास होगी...

देवजीत सैकिया ने कड़े शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विरुद्ध है. सैकिया ने उम्मीद जताई है कि एशिया कप ट्रॉफी और मेडल बहुत जल्द भारतीय खिलाड़ियों को दे दिए जाएंगे.

आपको याद दिला दें कि बीते रविवार भारत ने एशिया कप फाइनल में 5 विकेट से पाकिस्तान को रौंद दिया था. टीम इंडिया काफी देर तक मैदान में ही बैठी रही, जिसने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. जब नकवी चले गए, तब भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी ही उस खास क्षण को सेलिब्रेट किया था.

BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 29 Sep 2025 11:03 PM (IST)
BCCI Secretary PCB Chairman Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
