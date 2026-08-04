IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले कप्तान, अब इंग्लैंड के लिए 'कोच' बनकर लौटेंगे बेन स्टोक्स! तैयारी शुरू

पहले कप्तान, अब इंग्लैंड के लिए 'कोच' बनकर लौटेंगे बेन स्टोक्स! तैयारी शुरू

Ben Stokes: बेन स्टोक्स ने कप्तानी के बाद इंग्लैंड का कोच बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि वह खेलते हुए लेवल-3 की कोचिंग कर रहे हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 04 Aug 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

Ben Stokes Level-3 Coaching: इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने जून के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा टेस्ट खेलकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर पर विराम लगाया. अब स्टोक्स 'कोच' के रूप में इंग्लिश टीम के ड्रेसिंग रूम में लौटने की तैयारी में जुट गए हैं.

स्टोक्स के संन्यास के साथ इंग्लिश टीम के कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव देखने को मिला. ब्रैंडन मैक्कुलम की जगह स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया. अब स्टोक्स भी कोच बनने की राह पर निकल चुके हैं. 

पॉडकास्ट में स्टोक्स का कोचिंग पर बड़ा खुलासा

स्टोक्स को हाल ही में 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर देखा गया, जहां उन्होंने अपने पुराने साथी खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर के साथ बातचीत की. इसी दौरान उन्होंने बताया कि वह खेलने के साथ कोच बनने की भी तैयारी कर रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद स्टोक्स ने घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखा है. 

लेवल-3 की कोचिंग की तैयारी 

स्टोक्स ने कहा, "मैं अभी खेलते हुए ही लेवल-3 की कोचिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब वह दिन आए जब मैं खेलना बंद कर दूं, तो मेरे पास वह सब कुछ पूरा हो चुका हो."

बनना चाहेंगे इंग्लैंड के कोच

स्टोक्स ने आगे कहा, "मुझे पता है कि खेल से जुड़े रहने के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, और वह कोच बनना है. क्या मैं कभी इंग्लैंड का कोच बनना चाहूंगा? बिल्कुल. मुझे खेल से हटकर किसी तरह की लीडरशिप भूमिका में रहने का विचार सच में बहुत पसंद है."

बेन स्टोक्स का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

नजर डालें स्टोक्स के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो उन्होंने 122 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट की 220 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 34.46 की औसत से 7273 रन बनाए, जिसमे 14 शतक और 37 अर्धशतक शामिल रहे और 182 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 252 विकेट लिए. वनडे की 99 पारियों में स्टोक्स ने 41.22 की औसत से 3463 रन स्कोर किए, जिसमें 5 शतक और 24 अर्धशतक शामिल रहे और 88 पारियों में 74 विकेट लिए. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 36 पारियों में उन्होंने 21.66 की औसत और 128 के स्ट्राइक रेट से 585 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक निकला और 36 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 26 विकेट लिए. 

 

यह भी पढे़ं: रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स का बड़ा खुलासा, कहा- क्रिकेट में शराब...

Published at : 04 Aug 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes Coach England
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पहले कप्तान, अब इंग्लैंड के लिए 'कोच' बनकर लौटेंगे बेन स्टोक्स! तैयारी शुरू
पहले कप्तान, अब इंग्लैंड के लिए 'कोच' बनकर लौटेंगे बेन स्टोक्स! तैयारी शुरू
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स का बड़ा खुलासा, कहा- क्रिकेट में शराब...
रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स का बड़ा खुलासा, कहा- क्रिकेट में शराब...
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए 10 हजार रन? लिस्ट में विराट नहीं
टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए 10 हजार रन? लिस्ट में विराट नहीं
क्रिकेट
श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एक खिलाड़ी रह गया भारत में; जानें क्यों हुआ ऐसा
श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एक खिलाड़ी रह गया भारत में; जानें क्यों हुआ ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
बिहार
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले- योगी जी को अगर संविधान का ज्ञान होता...
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले- योगी जी को अगर संविधान का ज्ञान होता...
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
ओटीटी
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
इंडिया
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
विश्व
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
Embed widget