हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट14 टेस्ट में 10 हार, पाकिस्तानी कप्तान का शर्मनाक रिकॉर्ड, फिर भी PCB ने दिया इनाम, सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

14 टेस्ट में 10 हार, पाकिस्तानी कप्तान का शर्मनाक रिकॉर्ड, फिर भी PCB ने दिया इनाम, सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Pakistan Test Captain Shan Masood Reward: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. पाकिस्तानी कप्तान खराब रिकॉर्ड के बाद भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 25 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Captain Shan Masood New Responsibility: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. शान मसूद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और खिलाड़ियों से जुड़े मामलों का सलाहकार बनाया गया है. बोर्ड का ये फैसला साउथ अफ्रीका के साथ खेली टेस्ट सीरीज के बाद आया है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला पाकिस्तान ने हारा था. इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम शान मसूद की कप्तानी में खेली और ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई. इस सीरीज के बाद पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान शान मसूद को बड़ा पद मिला है.

शान मसूद निभाएंगे डबल रोल?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है. बोर्ड की तरफ से ये फैसला तब बताया गया, जब पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खिलाड़ियों को इस बात की जानकारी तब दी गई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी टीम को डिनर पर बुलाया. पीसीबी की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि शान मसूद कप्तान रहते हुए ही इस नई जिम्मेदारी को संभालेंगे या पाकिस्तान की टेस्ट टीम को नया कप्तान मिलेगा.

पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ हुई. इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट लाहौर में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 93 रनों से जीत हासिल की. वहीं दूसरा मैच रावलपिंडी में खेला गया, जिसे साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से जीत लिया. पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है. शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने खेले 14 टेस्ट मैचों में केवल 4 में ही जीत हासिल की है, वहीं पाकिस्तानी टीम 10 टेस्ट मैच हारी है. शान मसूद के इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद भी PCB ने अपने कप्तान को सलाहकार पद की जिम्मेदारी दी है.

Published at : 25 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
PCB Shan Masood PAK Vs SA Pakistan
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
IND vs AUS: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
IND vs AUS: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
The Fantastic Four First Steps OTT Release: मार्वल्स की 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
