Pakistan Captain Shan Masood New Responsibility: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. शान मसूद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और खिलाड़ियों से जुड़े मामलों का सलाहकार बनाया गया है. बोर्ड का ये फैसला साउथ अफ्रीका के साथ खेली टेस्ट सीरीज के बाद आया है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला पाकिस्तान ने हारा था. इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम शान मसूद की कप्तानी में खेली और ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई. इस सीरीज के बाद पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान शान मसूद को बड़ा पद मिला है.

शान मसूद निभाएंगे डबल रोल?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है. बोर्ड की तरफ से ये फैसला तब बताया गया, जब पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खिलाड़ियों को इस बात की जानकारी तब दी गई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी टीम को डिनर पर बुलाया. पीसीबी की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि शान मसूद कप्तान रहते हुए ही इस नई जिम्मेदारी को संभालेंगे या पाकिस्तान की टेस्ट टीम को नया कप्तान मिलेगा.

पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ हुई. इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट लाहौर में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 93 रनों से जीत हासिल की. वहीं दूसरा मैच रावलपिंडी में खेला गया, जिसे साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से जीत लिया. पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है. शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने खेले 14 टेस्ट मैचों में केवल 4 में ही जीत हासिल की है, वहीं पाकिस्तानी टीम 10 टेस्ट मैच हारी है. शान मसूद के इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद भी PCB ने अपने कप्तान को सलाहकार पद की जिम्मेदारी दी है.

