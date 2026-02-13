हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका

इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका

Canada vs UAE Score: कनाडा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बाना लिए हैं. हर्ष ठाकेर ने अर्धशतक लगाया. यूएई के जुनैड सिद्दकी ने 5 विकेट लिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

कनाडा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बाना लिए हैं. हर्ष ठाकेर ने अर्धशतक लगाया, लेकिन कनाडाई टीम का कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. पाकिस्तानी मूल के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने अकेले ही कनाडाई बैटिंग लाइन अप की धज्जियां उधेड़ कर रख दीं. उन्होंने मैच में कुल 5 विकेट झटके.

इस मैच में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था. युवराज सामरा और कप्तान दिलप्रीत बाजवा सस्ते में आउट हो गए, लेकिन नवनीत ढालीवाल ने सधे हुए अंदाज में 34 रनों का योगदान दिया. श्रेयस मोवा ने भी 21 रन बनाए.

इस पाकिस्तानी ने मचाया कहर

यूएई के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने अकेले ही कनाडाई टीम के 5 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. उन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर कुल 5 विकेट झटके. उन्होंने दिलप्रीत बाजवा, युवराज सामरा, हर्ष ठाकेर, श्रेयस मोवा और साद बिन जफर का विकेट लिया. कनाडा के 7 विकेट गिरे, जिनमें से एक रन आउट रहा. यानी बाकी 6 विकेट में से पांच तो अकेले सिद्दीकी ने ही झटके. उनके अलावा मोहम्मद जावादुल्लाह ने एक विकेट लिया.

ये टी20 वर्ल्ड कप 2026 में केवल दूसरी बार है जब किसी गेंदबाज ने एक ही पारी में 5 विकेट लिए. उनसे पहले वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ऐसा कर चुके हैं. उन्होंने हैट्रिक भी ली थी. 

दोनों टीमों को चाहिए जीत

कनाडा और यूएई इससे पहले अपना-अपना पहला मैच हारकर आ रहे हैं. ऐसे में सुपर-8 की उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए दोनों को ही जीत की सख्त जरूरत है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की बाउंड्री छोटी हैं और कल ही टीम इंडिया ने यहां 209 रनों का स्कोर खड़ा किया था. ऐसे में यूएई के बल्लेबाज सधी हुई बैटिंग कर पाए, तो आसानी से 151 के लक्ष्य को चेज कर लेंगे.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 में रवींद्र जडेजा नहीं होंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, इस 24 साल के भारतीय को सौंपी जिम्मेदारी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
T20 WORLD CUP LIVE T20 World Cup 2026 Canada Vs Uae Can Vs Uae
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
दिल्ली NCR
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'
कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जाह्नवी कपूर का साउथ में बड़ा कदम! 20 करोड़ की तमिल वेब सीरीज़ से बदल सकता है करियर
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी Radha Yadav ने बवाल के बीच ऐसा क्या कह दिया...? | ABPLIVE
Vasudha: 😒Sarita के हाथ मासा ने भेजे Vasudha के लिए गहने, फंक्शन में होगा Acceptence या हंगामा ?
New PMO Office: साउथ ब्लॉक से विदाई, अब ‘सेवा तीर्थ’ बनेगा PMO |ABPLIVE
Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
दिल्ली NCR
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'
कौन हैं बांग्लादेश के होने वाले अगले PM तारिक रहमान? जानें 'डार्क प्रिंस' की 5 बड़ी 'ताकत'
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
हेल्थ
Fatty Liver Disease: फैटी लिवर को न समझें मामूली, सिरोसिस से लेकर कैंसर तक का है खतरा; एक्सपर्ट से जानें बचाव
फैटी लिवर को न समझें मामूली, सिरोसिस से लेकर कैंसर तक का है खतरा; एक्सपर्ट से जानें बचाव
यूटिलिटी
पीएम सूर्य घर में सोलर पैनल लगवाना हुआ और आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन
पीएम सूर्य घर में सोलर पैनल लगवाना हुआ और आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget