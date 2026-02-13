इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका

कनाडा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बाना लिए हैं. हर्ष ठाकेर ने अर्धशतक लगाया, लेकिन कनाडाई टीम का कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. पाकिस्तानी मूल के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने अकेले ही कनाडाई बैटिंग लाइन अप की धज्जियां उधेड़ कर रख दीं. उन्होंने मैच में कुल 5 विकेट झटके.

इस मैच में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था. युवराज सामरा और कप्तान दिलप्रीत बाजवा सस्ते में आउट हो गए, लेकिन नवनीत ढालीवाल ने सधे हुए अंदाज में 34 रनों का योगदान दिया. श्रेयस मोवा ने भी 21 रन बनाए.

इस पाकिस्तानी ने मचाया कहर

यूएई के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने अकेले ही कनाडाई टीम के 5 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. उन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर कुल 5 विकेट झटके. उन्होंने दिलप्रीत बाजवा, युवराज सामरा, हर्ष ठाकेर, श्रेयस मोवा और साद बिन जफर का विकेट लिया. कनाडा के 7 विकेट गिरे, जिनमें से एक रन आउट रहा. यानी बाकी 6 विकेट में से पांच तो अकेले सिद्दीकी ने ही झटके. उनके अलावा मोहम्मद जावादुल्लाह ने एक विकेट लिया.

ये टी20 वर्ल्ड कप 2026 में केवल दूसरी बार है जब किसी गेंदबाज ने एक ही पारी में 5 विकेट लिए. उनसे पहले वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ऐसा कर चुके हैं. उन्होंने हैट्रिक भी ली थी.

दोनों टीमों को चाहिए जीत

कनाडा और यूएई इससे पहले अपना-अपना पहला मैच हारकर आ रहे हैं. ऐसे में सुपर-8 की उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए दोनों को ही जीत की सख्त जरूरत है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की बाउंड्री छोटी हैं और कल ही टीम इंडिया ने यहां 209 रनों का स्कोर खड़ा किया था. ऐसे में यूएई के बल्लेबाज सधी हुई बैटिंग कर पाए, तो आसानी से 151 के लक्ष्य को चेज कर लेंगे.

