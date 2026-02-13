IPL 2026 में रवींद्र जडेजा नहीं होंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, इस 24 साल के भारतीय को सौंपी जिम्मेदारी
Riyan Parag Appointed Rajasthan Royals captain: राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए अपने कप्तान का एलान कर दिया है. रवींद्र जडेजा नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी ने रियान पराग को कप्तान नियुक्त किया है.
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के आगामी संस्करण (IPL 2026) के लिए शुक्रवार को अपने कप्तान का एलान किया. संजू सैमसन पिछले कई सीजनों से टीम की कमान संभाले हुए थे, जो आईपीएल 19वें सीजन से पहले ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स में जा चुके हैं. टीम ने सीएसके से राजस्थान में आए अनुभवी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा को कमान नहीं सौंपी है, रियान पराग को कप्तान नियुक्त किया गया है.
रियान पराग ने आईपीएल के पिछले संस्करण के 3 मैचों में कप्तानी की थी, क्योंकि संजू सैमसन फिट नहीं थे. पराग ने 23 मार्च, 2026 को पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में कप्तानी की तो वह इस टीम के लिए कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.
राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड
शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, डोनोवन फेरीरा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, अमन रओ पेराला, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, रवींद्र जडेजा, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर.
