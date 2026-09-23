IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान को भरत से सीखने की जरूरत, PAK हेड कोच का बड़ा बयान 

पाकिस्तान को भरत से सीखने की जरूरत, PAK हेड कोच का बड़ा बयान 

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने साफ-साफ कह दिया कि टीम को भारत से सीखना चाहिए. खराब दौर से गुजर रहे पाक क्रिकेट के लिए यह बड़ा बयान है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Sep 2026 11:43 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट इन दिनों अपने सबसे खराब में से एक से गुजर रहा है. टीम को कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 0-3 से हार का सामना किया था. टीम के इस खराब प्रदर्शन पर हेड कोच माइक हेसन ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए. इसके साथ उन्होंने सुधार की बात भी कही.

हेसन ने कराची में पाकिस्तान के रवानगी से पहले के कैंप के दौरान कहा, "इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत ने मानक स्थापित किए हैं. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए चुनौती व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत की बराबरी करने की है."

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के बीच है दुश्मनी? मिचेल स्टार्क ने दिया जवाब
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के बीच है दुश्मनी? स्टार्क ने दिया जवाब
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
क्रिकेट
पहले हार, अब ICC की मार... श्रीलंका को डबल झटका; इस गलती की मिली सजा
पहले हार, अब ICC की मार... श्रीलंका को डबल झटका; इस गलती की मिली सजा
क्रिकेट
टीम इंडिया के नाम एक साल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड, पाकिस्तान बहुत पीछे
टीम इंडिया के नाम एक साल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड, पाकिस्तान बहुत पीछे

भारत के खिलाफ मौका मिलने पर क्या बोले?

माइक हेसन ने आगे कहा, "हम अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी कर रहे हैं और अगर हमें भारत के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो जाहिर तौर से उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे जैसा कि हम एशिया कप के फाइनल में करने में सफल रहे थे. दोनों टीम को फाइनल तक पहुंचने से पहले काफी क्रिकेट खेलना है इसलिए हम अभी से बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं."

एशियन गेम्स में कैसे हो सकती है भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत?

एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट इवेंट में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना तभी हो सकता है जब दोनों टीमें फाइनल या ब्रान्ज मेडल के मुकाबले के लिए क्वालीफाई करें. दोनों टीमें अलग-अलग ग्रुप में हैं. दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल स्टेज से सीधे प्रतियोगिता में उतरेंगी. पाकिस्तान टीम में कम अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. 

2026 एशियाई खेलों के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड 

साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उप-कप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद वसीम जूनियर, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम और उस्मान खान (विकेटकीपर).

 

यह भी पढ़ें: एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट, अभिषेक शर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड

Published at : 23 Sep 2026 11:39 PM (IST)
Tags :
Mike Hesson INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के बीच है दुश्मनी? मिचेल स्टार्क ने दिया जवाब
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के बीच है दुश्मनी? स्टार्क ने दिया जवाब
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
क्रिकेट
पहले हार, अब ICC की मार... श्रीलंका को डबल झटका; इस गलती की मिली सजा
पहले हार, अब ICC की मार... श्रीलंका को डबल झटका; इस गलती की मिली सजा
क्रिकेट
टीम इंडिया के नाम एक साल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड, पाकिस्तान बहुत पीछे
टीम इंडिया के नाम एक साल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड, पाकिस्तान बहुत पीछे
Advertisement

वीडियोज

EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
SIR पर EC में बवाल...ज्ञानेश कुमार पर सवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
बिहार
जमुई कांड का आरोपी हरेराम यादव पहुंचा कोर्ट, वकील ने जड़ा थप्पड़
जमुई कांड का आरोपी हरेराम यादव पहुंचा कोर्ट, वकील ने जड़ा थप्पड़
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
इंडिया
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
इंडिया
'बातचीत से खत्म हो तनाव', ओमान में जहाज पर हमले में भारतीय की मौत पर सख्त सरकार
'बातचीत से खत्म हो तनाव', ओमान में जहाज पर हमले में भारतीय की मौत पर सख्त सरकार
जनरल नॉलेज
कब और किसने शुरू किया था फ्रेंच किस का चलन, क्या है इसका इतिहास?
कब और किसने शुरू किया था फ्रेंच किस का चलन, क्या है इसका इतिहास?
इंडिया
इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले
इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget