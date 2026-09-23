एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट, अभिषेक शर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड

पहली गेंद पर विकेट और स्कोरबोर्ड पर जीरो जापान के खिलाफ अभिषेक शर्मा के लिए पारी इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी. इस गोल्डन डक के साथ 2026 में उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 7वां जीरो दर्ज हो गया. इसके साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल डक के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली.

भारत और जापान के बीच मंगलवार को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया. बारिश के वजह से मैच को 5-5 ओवर का कर दिया गया. भारत ने पहले बल्लेबाजी की और संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग पर आए. लेकिन, अभिषेक सिर्फ एक गेंद खेल सके और चार्ली हारा-हिंज की गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए. शॉमा सुगाया-स्लेटर ने उनका कैच पकड़ा.

2026 में 7वीं बार जीरो

जापान के खिलाफ गोल्डन डक अभिषेक का इस साल टी20 इंटरनेशनल में 7वां डक था. इस आंकड़े के साथ अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के साइम अयूब, रवांडा के जप्पी बिमेनिमाना और ऑर्चिडे तुयसेन्जे के साथ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल डक वाले बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं. साइम अयूब ने 2025 में 7 डक किए थे, जबकि बिमेनिमाना और तुयसेन्जे ने 2023 में इतने ही डक दर्ज किए थे.

अभिषेक के लिए ये सिर्फ 7वां डक नहीं था, बल्कि 2026 में टी20 इंटरनेशनल में उनका 5वां गोल्डन डक भी था. यानी वह इस साल 5 बार पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं. यह भी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गोल्डन डक का रिकॉर्ड है.

सभी टी20 मैचों में 10 डक

अगर सभी टी20 मुकाबलों की बात करें तो अभिषेक के नाम 2026 में कुल 10 डक हो गए हैं. इस मामले में वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 डक करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये आंकड़ा 9 डक का था, जो राशिद खान ने 2019 और शादाब खान ने 2024 में दर्ज किया था.

लेकिन, अभिषेक के लिए 2026 सिर्फ डक का साल नहीं रहा है. उन्होंने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक जड़कर शानदार प्रदर्शन भी किया था. जापान के खिलाफ उनका गोल्डन डक उनके लिए एक अनचाहा रिकॉर्ड जरूर लेकर आया, लेकिन पूरे साल में उनका बल्ला कई मौकों पर जमकर चला है.

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