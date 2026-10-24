IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड गेंदबाजों ने उगली आग, 113 पर ढेर हुई टीम इंडिया; राहुल-सुदर्शन-जायसवाल सब फ्लॉप

न्यूजीलैंड गेंदबाजों ने उगली आग, 113 पर ढेर हुई टीम इंडिया; राहुल-सुदर्शन-जायसवाल सब फ्लॉप

New Zealand A vs India A: बर्ट सटक्लिफ ओवल के ग्रीन विकेट पर भारतीय बल्लेबाजों की एक ना चली. भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल सके.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 24 Oct 2026 10:01 PM (IST)
Preferred Sources

एक तरफ भारत की टी20 टीम न्यूजीलैंड में धमाल मचाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ सितारों से सजी भारत की ए टीम न्यूजीलैंड में ग्रीन विकेट पर सरेंडर करती दिखी. बर्ट सटक्लिफ ओवल के मैदान पर न्यूजीलैंड के युवा गेंदबाजों के सामने भारत के स्टार बल्लेबाजों की एक ना चली. केएल राहुल, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर जैसे अनुभवी खिलाड़ी खाता भी नहीं खेल सके. वहीं ध्रुल जुरेल सिर्फ 01 रन ही बना सके. 

बता दें कि भारत के ए टीम और न्यूजीलैंड की ए टीम के बीच अनौपचारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल तीन अनौपचारिक टेस्ट मैच खेले जाएंगे. बर्ट सटक्लिफ ओवल में खेले जा रहे पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड-ए के गेंदबाजों का बोलबाला रहा. भारत के कुल पांच खिलाड़ी जीरो पर आउट हुए. 

इस टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड ने एकदम हरी पिच तैयार की है. पिच और बाकी मैदान में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है. गेंदबाजों की मददगार इस पिच पर भारत की ए टीम पहली पारी में सिर्फ 113 रनों पर ऑल-आउट हो गई. जवाब में न्यूजीलैंड ने तीन विकेट खोकर 135 रन बना लिए हैं, उसके पास 22 रन की बढ़त है. आकिब नबी ने कीवी बल्लेबाज जेडन लेनोक्स और टिम रॉबिनसन को खाता खोले बिना आउट किया. 

भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (45 गेंद में 17 रन) एक बार फिर अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और जाक गिब्सन की गेंद पर स्लिप में कैच देकर पवेलियन लौटे. वहीं केएल राहुल खाता भी नहीं खोल पाए और फ्रेसर शीट की गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमा गए. 

तीसरे नंबर पर उतरे देवदत्त पडिक्कल ने 77 गेंद में 32 रन बनाए. दो घंटे क्रीज पर डटकर उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके जड़े. छठे नंबर पर उतरे विदर्भ के बल्लेबाज यश राठौड़ ने अगर नाबाद 44 रन नहीं बनाए होते तो भारत ए का स्कोर 100 रन से भी कम होता. राठौड़ ने 49 गेंद की पारी में तीन चौके और तीन छक्के लगाये. अंशुल कम्बोज ने आखिर में 10 रन बनाए.

भारतीय बल्लेबाजों के स्कोर की बात करें तो केएल राहुल 00, यशस्वी जायसवाल 17, देवदत्त पडिक्कल 32, साई सुदर्शन 00, ध्रुव जुरेल 01, वॉशिंगटन सुंदर 00, आकिब नबी 05, आकाशदीप 00 और मुकेश चौधरी 00 पर आउट हुए. न्यूजीलैंड ए के लिए दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज साइमन कीनी ने 24 रन देकर पांच विकेट चटकाए.

यह भी पढ़ें- 

मिचेल सैंटनर ने बताया दूसरे टी20 में हार का कारण? जानें क्या बोले न्यूजीलैंड के कप्तान?

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
New Zealand A Vs India A YASHASVI JAISWAL KL RAHUL SAI SUDARSHAN NZ Vs IND Unofficial Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
मिचेल सैंटनर ने बताया दूसरे टी20 में हार का कारण? जानें क्या बोले न्यूजीलैंड के कप्तान?
मिचेल सैंटनर ने बताया दूसरे टी20 में हार का कारण? जानें क्या बोले न्यूजीलैंड के कप्तान?
क्रिकेट
सिर्फ 4% बची थी उम्मीद, फिर तिलक-रेड्डी ने ऐसे पलटी बाजी; पढ़ें अंतिम 30 गेंद का रोमांच
सिर्फ 4% बची थी उम्मीद, फिर तिलक-रेड्डी ने ऐसे पलटी बाजी; पढ़ें अंतिम 30 गेंद का रोमांच
क्रिकेट
'हर खिलाड़ी में मैच जिताने का दम', NZ के खिलाफ जीत के बाद श्रेयस अय्यर की दो टूक
'हर खिलाड़ी में मैच जिताने का दम', NZ के खिलाफ जीत के बाद श्रेयस अय्यर की दो टूक
क्रिकेट
26 मैच में 26 जीत, टी20 चेज में तिलक वर्मा का अनोखा रिकॉर्ड
26 मैच में 26 जीत, टी20 चेज में तिलक वर्मा का अनोखा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Anant Singh Expelled from JDU: अब क्या करेंगे छोटे सरकार अनंत सिंह? | Breaking News | Mokama
Congress Ramlila Maidan Rally: 1 नवंबर को क्यों रैली- कांग्रेस की पॉलिटिकल जिद! | BJP | ABP News
Shastrarth: 'सलाम' और राम..27 में बनाएंगे काम ? | UP Elections 2027 | Romana Isar Khan | ABP News
Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़: वोटर लिस्ट में 13 जगह 'विकास यादव' का नाम, अखिलेश के आरोपों पर EC का एक्शन
आजमगढ़: वोटर लिस्ट में 13 जगह 'विकास यादव' का नाम, अखिलेश के आरोपों पर EC का एक्शन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी बॉलीवुड की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल थ्रीक्वल, कमाया 250 करोड़ प्रॉफिट
'दृश्यम 3' बनी बॉलीवुड की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल थ्रीक्वल, कमाया 250 करोड़ प्रॉफिट
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
बाइक
धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत
धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत
एग्रीकल्चर
फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
फसल बीमा के 317 करोड़ जारी, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget