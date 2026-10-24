नमन धीर के आने से इन 3 खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद

टीम इंडिया को एक ऐसा फिनिशर मिल गया है, जो आखिरी ओवरों में अपने दम पर मैच का रुख बदल सकता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में नमन धीर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने मुश्किल समय में मैदान पर उतरकर भारत को यादगार जीत दिलाई. उनके इस प्रदर्शन ने टीम इंडिया में फिनिशर की भूमिका के लिए मुश्किल बढ़ा दी है. ऐसे में रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे के लिए टीम में अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत को जीत के लिए 226 रन बनाने थे. एक समय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन नमन धीर ने 15 गेंदों पर बिना आउट हुए 42 रन बनाकर मैच पलट दिया. उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. भारत ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 230 रन बनाकर मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया.

शनिवार, 24 अक्टूबर को खेले गए दूसरे टी20 मैच में भी नमन धीर ने तूफानी बल्लेबाजी की. मुश्किल में फंसी टीम इंडिया के लिए नमन धीर ने 17 गेंद में 31 रनों की पारी खेली. ऐसे में अब वह भारत की टी20 टीम में बतौर फिनिशर अपनी जगह पक्की कर चुके हैं.

टी20 इंटरनेशनल में नमन धीर के आंकड़े

नमन धीर ने अब तक 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इनकी 5 पारियों में उन्होंने 80 रन बनाए हैं. उनका स्कोर बिना आउट हुए 42 रन है. उन्होंने 28 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 6 छक्के लगाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 285.71 है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वो गेंदबाजी में 3 विकेट भी ले चुके हैं.

रिंकू सिंह की बढ़ेगी टेंशन

रिंकू सिंह को भारतीय टीम में फिनिशर की भूमिका के लिए जाना जाता है. वो दबाव में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं. लेकिन, नमन धीर की आक्रामक बल्लेबाजी ने इस भूमिका के लिए एक और मजबूत ऑप्शन दे दिया है. ऐसे में रिंकू के लिए करी टक्कर बढ़ सकती है.

सुंदर और दुबे के लिए भी चुनौती

वॉशिंगटन सुंदर गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देते हैं, जबकि शिवम दुबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं. नमन की बल्लेबाजी टीम को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देती है. लेकिन, तीनों खिलाड़ियों की भूमिका अलग-अलग है, इसलिए उनकी जगह पर फैसला टीम की जरूरत के हिसाब से होगा.

नमन धीर ने अपने प्रदर्शन से फिनिशर के तौर पर मजबूत दावेदारी पेश की है. अगर वो इसी तरह खेलते रहे, तो टीम में उनकी भूमिका बढ़ सकती है.

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