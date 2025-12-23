पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में 191 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता. बीते रविवार को हुए इस खिताबी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी (26), आयुष म्हात्रे (2) टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, मिडिल आर्डर बल्लेबाज भी फ्लॉप रहे. मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कई बार कहा सुनी हुई. मैच के बाद का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी फैन वैभव सूर्यवंशी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की मैदान पर भी लड़ाई हो गई थी. दरअसल वैभव को आउट करने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा ने काफी अग्रेसिव जश्न मनाया था. अली ने कुछ कहा भी, जिसके जवाब में वैभव ने उन्हें अपने जूते की तरफ इशारा किया.

वैभव सूर्यवंशी को उकसाने की कोशिश

फाइनल मुकाबले के बाद का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी कुछ स्टाफ के साथ बाहर निकल रहे हैं. इस दौरान पाकिस्तानी फैंस वैभव को चिढ़ाने और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, 14 वर्षीय वैभव ने यहां समझदारी दिखाई और बिना कुछ कहे वहां से चले गए. वैभव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्हें अनसुना करते हुए वहां से चले गए.

Pakistan’s fans are acting shamelessly and they have no sense of shame whatsoever.👀



These people are booing 14-year-old Vaibhav Suryavanshi just because Pakistan won a ‘cheap’ U19 Asia Cup. They’re acting like Pakistan won the World Cup.🤦🏻



This is why Pakistani people have no… pic.twitter.com/D1X6lgshr0 — Mention Cricket (@MentionCricket) December 22, 2025

फाइनल में भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप

आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस फाइनल में टॉस जीतकर आयुष म्हात्रे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बड़ी गलती साबित हुआ. पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 347 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, समीर मिन्हास ने 113 गेंदों में 172 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. ये दूसरी बार था, जब मिन्हास ने इस टूर्नामेंट में 170 से अधिक रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.2 ओवरों में 156 रनों पर ऑल-आउट हो गई. वैभव सूर्यवंशी (26), आयुष म्हात्रे (2), आरोन जॉर्ज (16), विहान मल्होत्रा (7), वेदांत त्रिवेदी (9) के रूप में टॉप-5 बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके.