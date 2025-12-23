हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: पाकिस्तानियों की 'शर्मनाक' कोशिश फेल, वैभव सूर्यवंशी ने दिखाई समझदारी; वीडियो जीत लेगा भारतीयों का दिल

Watch: पाकिस्तानियों की 'शर्मनाक' कोशिश फेल, वैभव सूर्यवंशी ने दिखाई समझदारी; वीडियो जीत लेगा भारतीयों का दिल

Vaibhav Suryavansh Viral Video: फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर अंडर-19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता. इसके बाद भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

By : शिवम | Updated at : 23 Dec 2025 08:24 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में 191 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता. बीते रविवार को हुए इस खिताबी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी (26), आयुष म्हात्रे (2) टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, मिडिल आर्डर बल्लेबाज भी फ्लॉप रहे. मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कई बार कहा सुनी हुई. मैच के बाद का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी फैन वैभव सूर्यवंशी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की मैदान पर भी लड़ाई हो गई थी. दरअसल वैभव को आउट करने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा ने काफी अग्रेसिव जश्न मनाया था. अली ने कुछ कहा भी, जिसके जवाब में वैभव ने उन्हें अपने जूते की तरफ इशारा किया.

वैभव सूर्यवंशी को उकसाने की कोशिश

फाइनल मुकाबले के बाद का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी कुछ स्टाफ के साथ बाहर निकल रहे हैं. इस दौरान पाकिस्तानी फैंस वैभव को चिढ़ाने और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, 14 वर्षीय वैभव ने यहां समझदारी दिखाई और बिना कुछ कहे वहां से चले गए. वैभव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्हें अनसुना करते हुए वहां से चले गए.

फाइनल में भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप

आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस फाइनल में टॉस जीतकर आयुष म्हात्रे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बड़ी गलती साबित हुआ. पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 347 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, समीर मिन्हास ने 113 गेंदों में 172 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. ये दूसरी बार था, जब मिन्हास ने इस टूर्नामेंट में 170 से अधिक रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.2 ओवरों में 156 रनों पर ऑल-आउट हो गई. वैभव सूर्यवंशी (26), आयुष म्हात्रे (2), आरोन जॉर्ज (16), विहान मल्होत्रा (7), वेदांत त्रिवेदी (9) के रूप में टॉप-5 बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 23 Dec 2025 08:24 PM (IST)
Tags :
India U19 Team VIRAL VIDEO Vaibhav Suryavanshi INDIA-PAKISTAN U19 Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
Year Ender: 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: कोच को हिंदी सीखने के लिए BJP पार्षद का धमकाने वाला Video Viral | ABP News
Junk Food: ज्यादा जंक फूड खाने से 16 साल की मासूम की मौत! | Amroha | UP News
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू की हत्या...जिहादियों के खिलाफ एकजुट हुए हिंदू | Breaking
Delhi पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, नकली फूड बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़ | Breaking
AIR Taxi News: अब लंबे ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, एयर टैक्सी उड़ाने के लिए ट्रायल शुरू | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
Year Ender: 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
जनरल नॉलेज
इस मुस्लिम देश में मरने के बाद पेड़ में करते हैं दफन, बड़ी भयानक है यह परंपरा?
इस मुस्लिम देश में मरने के बाद पेड़ में करते हैं दफन, बड़ी भयानक है यह परंपरा?
ट्रेंडिंग
"अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रोला" बाल बाल बचे वाहन सवार- सामने आया खौफनाक वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget