हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान ने श्रीलंका को दी शिकस्त, पहले वनडे में 6 रन से जीता

पाकिस्तान ने श्रीलंका को दी शिकस्त, पहले वनडे में 6 रन से जीता

श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए. असिथा फर्नांडो और महिश तिक्षाणा ने 1-1 विकेट लिए.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 12 Nov 2025 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 6 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पाकिस्तान ने जीत के लिए श्रीलंका के सामने 300 रन का लक्ष्य रखा था. श्रीलंका की टीम वानिंदु हसरंगा की बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन ही बना सकी और 6 रन से मैच हार गई.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 299 रन बनाए थे. पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा ने 87 गेंद पर 9 चौकों की मदद से नाबाद 105 रन बनाए थे. हुसैन तलत ने 63 गेंद पर 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 62 रन बनाए थे. इन दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 138 रन की अहम साझेदारी हुई थी. मोहम्मद नवाज ने भी 23 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से नाबाद 36 रन की पारी खेली थी.

श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए. असिथा फर्नांडो और महिश तिक्षाणा ने 1-1 विकेट लिए.

300 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी रही थी. पहले विकेट के लिए पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने 85 रन की साझेदारी की थी. लेकिन, हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की वापसी कराई और 11 गेंद के अंदर 3 विकेट लिए. 85 पर शून्य वाली श्रीलंका 90 पर 3 हो गई. इसके बाद सदिरा समरविक्रमा ने 39, कप्तान चरिथ असालंका ने 32 औक जेनिथ लियांगे ने 28 रन बनाकर श्रीलंका को मैच में बनाए रखा. लेकिन, असली करिश्मा दिखाया वानिंदु हसरंगा ने. हसरंगा ने 52 गेंद पर 7 चौके की मदद से 59 रन पारी खेली. महिश तिक्षाणा ने 18 गेंद पर 21 रन बनाकर हसरंगा का साथ निभाया. हसरंगा 49वें ओवर की चौथी गेंद पर नौवें विकेट के रूप में आउट हो गए और यहीं मैच फंस गया. आखिरी 8 गेंद पर 21 रन की जरूरत थी। श्रीलंका 14 रन बना सकी और 6 रन से मैच हार गई। श्रीलंका 9 विकेट पर 293 रन बना सकी.

हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फहीम अशरफ ने 2-2, और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट लिए.

Published at : 12 Nov 2025 07:51 AM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Sri Lanka Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर,जानें- कैसी है अब तबीयत?
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
आईपीएल
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
Advertisement

वीडियोज

10/11...बारूदी अटैक की इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: घटनास्थल से FSL ​की टीम को मिले जिंदा कारतूस- सूत्र | Bomb Blast
Bihar Exit Poll 2025: बिहार में नीतीश कुमार की फिर से हो रही है वापसी? | Janhit With Chitra
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने!
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड EXPOSED? | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बॉलीवुड
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर,जानें- कैसी है अब तबीयत?
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
आईपीएल
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
बिजनेस
SIP निवेशक ध्यान दें! ज्यादा फंड्स का मतलब हमेशा बेहतर रिटर्न नहीं होता, जानें एक्सपर्ट की राय
SIP निवेशक ध्यान दें! ज्यादा फंड्स का मतलब हमेशा बेहतर रिटर्न नहीं होता, जानें एक्सपर्ट की राय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
बिहार में न्यू बॉर्न का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बिहार में न्यू बॉर्न का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
लाइफस्टाइल
सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखना भी खतरनाक, हो सकती है यह दिक्कत
सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखना भी खतरनाक, हो सकती है यह दिक्कत
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget