MS Dhoni से बेहतर है ये भारतीय विकेटकीपर? दिग्गज के जवाब से आपके भी उड़ जाएंगे होश 

भारतीय क्रिकेट में जब भी बेहतरीन विकेटकीपरों की बात होती है, तो पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है. लेकिन पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने सबा करीम ने बड़ी ही चौंकाने वाली बात करते हुए एमएस धोनी और रिद्धिमाना साहा (Wriddhiman Saha) में अच्छे विकेट कीपर का नाम बताया.

ईएसपीएनक्रिकइंफो पर सबा करीम के साथ सवालों का एक रैपिड फायर सेशन हुआ, जिसमें उनसे बेस्ट विकेटकीपर को लेकर सवाल पूछा गया. इसकी शुरुआत नयन मोंगिया और दिनेश कार्तिक के नाम से हुई. इसके बाद धीरे-धीरे नाम आगे बढ़ते गए और सबा करीम जवाब देते गए.

धोनी और रिद्धिमाना साहा की तुलना पर चौंकाया

एक वक्त पर रिद्धिमान साहा और एमएस धोनी का नाम आया. सबा करीम ने दोनों विकल्प में साहा को बेहतर बताते हुए सभी को चौंका दिया. सबा करीम के मुताबिक, रिद्धिमान साहा विकेटकीपिंग के मामले में एमएस धोनी से ज्यादा बेहतर हैं.

इस दिग्गज के लिए साहा को छोड़ा

आगे बढ़ते हुए जब साहा के सामने इंग्लिश विकेटकीपर एलन नॉट का नाम लिया गया, तब जाकर सबा करीम ने साहा का साथ छोड़ा और नॉट को चुना. अंतत: भी सबा ने एलन नॉट को बेस्ट विकेटकीपर के रूप में चुना.

एमएस धोनी बनाम रिद्धिमान साहा

अंतर्राष्ट्रीय मैचों के हिसाब से एमएस धोनी और रिद्धिमान साहा की तुलना नहीं की जा सकती है. दोनों का करियर बहुत अलग नजर आता है. धोनी ने काफी ज्यादा मैच खेले हैं, साहा ने कम इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

एमएस धोनी: माही ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में धोनी ने 38 स्टंपिंग की हैं. इसके अलावा वनडे में 123 और टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 34 स्टंपिंग की हैं.

रिद्धिमान साहा: विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 40 टेस्ट और 09 वनडे खेले. टेस्ट में साहा ने 12 स्टंपिंग की. इसके अलावा वनडे में साहा ने 1 स्टंपिंग की है.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल को BCCI ने दिया खास सम्मान, टी20 वर्ल्ड कप मिस करने पर भी बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर