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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल को BCCI ने दिया खास सम्मान, टी20 वर्ल्ड कप मिस करने पर भी बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर

शुभमन गिल को BCCI ने दिया खास सम्मान, टी20 वर्ल्ड कप मिस करने पर भी बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर

BCCI Naman Awards 2026: भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई से खास सम्मान मिला है. उन्हें बेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Mar 2026 08:32 PM (IST)
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भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को पॉली उमरीगर अवॉर्ड से नवाजा गया है. रविवार, 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजिय BCCI Naman Awards 2026 में शुभमन गिल पुरुष क्रिकेट में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए. वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को बीसीसीआई की बेस्ट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया.

शुभमन गिल के लिए साल 2025 बहुत शानदार गुजरा, खासतौर पर टेस्ट और वनडे मैचों में. टी20 क्रिकेट में खराब फॉर्म के कारण वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं बन पाए थे. मगर वनडे और टेस्ट में उनके आंकड़े काफी अच्छे रहे. इंग्लैंड टूर पर 10 टेस्ट पारियों में उन्होंने 75.40 के औसत से 754 रन बनाए थे, इस सीरीज में उनके बल्ले से 4 शतकीय पारी भी निकलीं. वह बतौर कप्तान गिल की पहली टेस्ट सीरीज थी.

 

शुभमन गिल ने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी जीत में भी बड़ा योगदान दिया था. बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने नाबाद 101 रनों की पारी खेली और वो उस समय वनडे में विश्व के नंबर-1 बल्लेबाज थे. पूरे चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में उन्होंने 188 रन बनाए थे.

साल 2026 की शुरुआत उनके लिए काफी खराब रही. वो टी20 टीम के उपकप्तान थे, लेकिन खराब फॉर्म के कारण उन्हें ना केवल टी20 टीम से ड्रॉप किया गया बल्कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से भी हाथ धोना पड़ा. उनकी गैरमौजूदगी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है. फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर भारत ने लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Mar 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
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