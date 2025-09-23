बीते रविवार को भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. इससे पहले जब ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था तब उनसे हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद सुपर-4 में पाकिस्तानी खिलाड़ी शर्मनाक हरकत कर रहे थे. बेवजह भारतीय खिलाड़ियों से पंगे ले रहे थे. खैर भारत जीता, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव खुश नजर आए. उन्होंने ग्राउंड पर इस लड़ाई को समझदारी से संभाला, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जो दर्शक उस विवाद से जोड़कर देख रहे हैं. उन्होंने एक कुत्ते के साथ वीडियो शेयर किया.

सूर्यकुमार यादव अक्सर ही सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं. वह कई बार फिल्मों के डायलॉग पर एक्ट करते हुए वीडियो बनाते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 में शानदार जीत के बाद भी उन्होंने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथ एक कुत्ता भी है. वीडियो में सूर्या कहते हैं, "ये कुत्ता बोलता है, एंटरटेनमेंट, इनको बताओ कि आज स्टॉक मार्केट में क्या बढ़ गया?" इस पर कुत्ता भौंकता है (भाव) तो सूर्या कहते हैं भाव बढ़ गया.

फिर सूर्या पूछते हैं कि "बताओ गुजरात गुजरात के एक नगर का नाम?" तो कुत्ता फिर भौंकता है. सूर्या कहते हैं कि सही भावनगर. फिर वह पूछते हैं कि "बताओ कौन सी चीज में अंतर नहीं होना चाहिए, भेद और?" इस पर कुत्ता भौकता (भाव) है तो सूर्यकुमार यादव कहते हैं हां भेद-भाव.

Bhow ❌ Bhau ☑️ pic.twitter.com/PzCKii59Za — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 22, 2025

वीडियो की टाइमिंग को लेकर पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं लोग

अब सूर्यकुमार यादव की इस कुत्ते के साथ वीडियो को लोग पाकिस्तान से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान दोनों मैचों में विवाद देखने को मिला. सुपर-4 में तो ये ज्यादा हो गया था. अब एक बार फिर दोनों फाइनल में भिड़ सकती है.

अगर पाकिस्तान आज श्रीलंका को हरा दे, फिर बांग्लादेश को भी हरा दे और भारत अपने अगले दोनों मैच जीत जाए तो 28 सितंबर को एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगा.

अंक तालिका में टॉप पर है भारत

एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका में अभी टीम इंडिया पहले नंबर पर है. टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया. बांग्लादेश ने पहले मैच में श्रीलंका को हराया. उसके भी 2 अंक है, वह दूसरे स्थान पर है. तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमश श्रीलंका और पाकिस्तान है, जो टीम आज हारेगी उसकी फाइनल में जाने की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी.