गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी

राजनीति, सत्ता और संघर्ष के बीच गांधी-नेहरू परिवार की एक अलग पहचान भी रही है, और वह है रिश्तों में अपनी पसंद को अहमियत देना. अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की अवीवा बेग संग सगाई की खबर सामने आई है, तो एक बार फिर लोगों की नजरें इस परिवार के वैवाहिक इतिहास पर टिक गई हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस खानदान की किन-किन पीढ़ियों ने समाज की परंपराओं से आगे बढ़कर प्यार को चुना और अपनी पसंद से शादी की.

रेहान वाड्रा की सगाई से फिर चर्चा में आया परिवार

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई राजस्थान के रणथम्भौर में होने जा रही है. यह सगाई एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम होगी, लेकिन इसकी चर्चा राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तेजी से हो रही है. रेहान ने अपनी बचपन की दोस्त अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया था. अवीवा के पिता इमरान बेग एक व्यवसायी हैं, जबकि उनकी मां नंदिता बेग पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं. बताया जाता है कि दोनों परिवारों के बीच पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं.

इंदिरा गांधी से शुरू हुई प्रेम विवाह की राह

गांधी-नेहरू परिवार में प्रेम विवाह की परंपरा की शुरुआत इंदिरा गांधी से मानी जाती है. इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी उस समय की थी, जब इस रिश्ते को लेकर परिवार के भीतर मतभेद थे. 1942 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ यह विवाह उस दौर में काफी साहसिक माना गया. सामाजिक दबाव और राजनीतिक माहौल के बावजूद इंदिरा गांधी ने अपने फैसले पर कायम रहकर एक नई मिसाल कायम की.

राजीव गांधी और सोनिया की मुलाकात की कहानी

इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने भी जीवनसाथी चुनने में अपने दिल की सुनी. पढ़ाई के दौरान कैंब्रिज में उनकी मुलाकात सोनिया से हुई. दोनों के रिश्ते को लेकर शुरुआत में काफी सोच-विचार हुआ, लेकिन आखिरकार 1968 में राजीव और सोनिया गांधी ने शादी कर ली. यह विवाह न सिर्फ दो लोगों का मिलन था, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक जुड़ाव भी बना, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई.

संजय गांधी और मेनका की सादगी भरी शादी

राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी ने भी प्रेम विवाह का रास्ता चुना था. उन्होंने मेनका आनंद से शादी की, जो बाद में मेनका गांधी के नाम से जानी गईं. 1974 में हुई यह शादी बेहद सादगी से संपन्न हुई थी, लेकिन उस समय यह खबर काफी सुर्खियों में रही. यह विवाह गांधी परिवार की उस सोच को दिखाता है, जिसमें निजी फैसलों को खुलकर अपनाया गया.

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का रिश्ता

अगली पीढ़ी में प्रियंका गांधी ने भी प्रेम को प्राथमिकता दी. उनकी मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से 1991 में हुई थी और कुछ सालों की दोस्ती के बाद 1997 में दोनों ने शादी कर ली थी. प्रियंका गांधी की शादी की एक खास बात यह रही कि उन्होंने वही गुलाबी साड़ी पहनी, जो इंदिरा गांधी ने अपनी शादी में पहनी थी. यह परंपरा परिवार की भावनात्मक विरासत और पीढ़ियों के बीच जुड़ाव का प्रतीक बनी थी.

