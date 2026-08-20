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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL में 1000 रन और 150 विकेट लेने वाले क्रिकेटर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

IPL में 1000 रन और 150 विकेट लेने वाले क्रिकेटर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

IPL में कुछ खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी के लिए मशहूर हुए, तो कुछ ने गेंद से विपक्षी टीमों को परेशान किया. लेकिन ऐसे ऑलराउंडर बहुत कम हैं, जिन्होंने लंबे समय तक दोनों विभागों में लगातार प्रदर्शन किया हो.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 20 Aug 2026 02:00 PM (IST)
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IPL में कुछ खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी के लिए मशहूर हुए, तो कुछ ने गेंद से विपक्षी टीमों को परेशान किया. लेकिन ऐसे ऑलराउंडर बहुत कम हैं, जिन्होंने लंबे समय तक दोनों विभागों में लगातार प्रदर्शन किया हो. IPL इतिहास में 1000 से ज्यादा रन और 150 से अधिक विकेट का आंकड़ा छूने वाले खिलाड़ियों की संख्या सिर्फ तीन है. इस खास क्लब में भारत की तरफ से केवल रवींद्र जडेजा का नाम है. उनके अलावा वेस्टइंडीज के सुनील नरेन और ड्वेन ब्रावो ने यह उपलब्धि हासिल की है.

रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा इस सूची में शामिल इकलौते भारतीय हैं. IPL में उन्होंने बल्ले से 3500 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में उनके खाते में 180 विकेट हैं. लंबे समय से लीग का हिस्सा होने के कारण जडेजा ने लगभग हर भूमिका में अपनी उपयोगिता साबित की है. बल्लेबाजी में वह जरूरत के मुताबिक तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जबकि गेंद से बीच के ओवरों में विकेट निकालने के साथ रन रोकने में भी प्रभावी रहे हैं. यही वजह है कि IPL में उनका रिकॉर्ड उन्हें इस खास ऑलराउंडरों के क्लब में जगह देता है.

सुनील नरेन

सुनील नरेन की IPL पहचान पहले एक रहस्यमयी स्पिनर के तौर पर बनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को भी बड़ा हथियार बना लिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नरेन ने पावरप्ले में बल्लेबाजी करने से लेकर महत्वपूर्ण ओवरों में गेंदबाजी तक कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. उनके IPL करियर में 1800 से ज्यादा रन और 200 से अधिक विकेट हैं. इस लिहाज से वह इस सूची में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं.

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ड्वेन ब्रावो

ड्वेन ब्रावो ने IPL में अपनी ऑलराउंड क्षमता की अलग पहचान बनाई. खासकर डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी और निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी टीमों के लिए काफी उपयोगी रही. ब्रावो के नाम IPL में 1500 से ज्यादा रन और 180 से अधिक विकेट हैं. उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया और टीम की कई यादगार सफलताओं में अहम योगदान दिया.

इस क्लब में सिर्फ एक भारतीय

IPL में 1000 रन और 150 विकेट का डबल हासिल करना किसी खिलाड़ी की लंबी निरंतरता और ऑलराउंड क्षमता को दिखाता है. अब तक रवींद्र जडेजा, सुनील नरेन और ड्वेन ब्रावो ही इस आंकड़े तक पहुंचने वाले खिलाड़ी हैं. इन तीनों में जडेजा खास हैं, क्योंकि वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 20 Aug 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
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