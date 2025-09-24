हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!

India Squad Announcement For West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान आज नहीं होगा. ताजा रिपोर्ट अनुसार कल टीम इंडिया की घोषणा की जाएगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Sep 2025 09:06 PM (IST)
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान आज नहीं होगा. खबरें थीं कि आज भारत-बांग्लादेश मैच के दौरान चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर टीम इंडिया का एलान कर सकते हैं. एनडीटीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब भारतीय स्क्वाड की घोषणा कल दोपहर 12:30 बजे होगी. रिपोर्ट्स अनुसार भारतीय स्क्वाड में कई बड़े बदलाव किए जाने की अटकलें जोरों पर हैं.

एनडीटीवी के मुताबिक यह कन्फर्म हो गया है कि अब भारतीय स्क्वाड को लेकर घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 सितंबर की दोपहर 12:30 बजे की जाएगी. इससे पहले यह भी बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 सितंबर को ही होने वाली थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं के चलते कॉन्फ्रेंस शुरू होने में देरी हुई.

स्क्वाड को लेकर चयनकर्ताओं के मन में कई सवाल होंगे. खिलाड़ियों की फिटनेस, फॉर्म के साथ-साथ टीम में एक बढ़िया बैलेंस बनाने पर भी जोर होगा. एक तरफ ऋषभ पंत पैर की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, इसलिए वेस्टइंडीज के खिलाफ विकेटकीपर की पहली चॉइस ध्रुव जुरेल हो सकते हैं. दूसरी ओर श्रेयस अय्यर को लेकर खुलासा हुआ है कि उन्होंने BCCI से संपर्क साधकर यह कहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते हैं.

भारत और वेस्टइंडीज का पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. यह भारतीय टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में दूसरी टेस्ट सीरीज होगी. इससे पहले उसने इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली थी.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Sep 2025 08:49 PM (IST)
