नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके

नामीबिया और जिम्बाब्वे ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरूष टी20 विश्व कप के लिये क्वालीफाई कर लिया. दोनों टीमें हरारे में अफ्रीका क्षेत्रीय फाइनल के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं.

नामीबिया ने पहले सेमीफाइनल में तंजानिया को हराया जबकि जिम्बाब्वे ने कीनिया को मात दी. फरवरी मार्च 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप में दोनों टीमों ने अफ्रीका से क्वालीफाई किया.

आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि अब अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट के लिये एशिया . ईएपी क्वालीफायर से तीन कोटा स्थानों का निर्धारण होना है. नामीबिया पिछले चार पुरूष टी20 विश्व कप खेल चुका है और 2021 में सुपर 12 तक पहुंचा था. जिम्बाब्वे 2024 टी20 विश्व कप में जगह बनाने से चूक गया था.

17 टीमें कौन-कौन सी है

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक कुल 17 टीमों के नाम तय हो चुके हैं. इसमें चैंपियन भारत और श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीम का नाम शामिल है.

वहीं, बाकी की तीन टीमों का फैसला ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफाई राउंड से होगा, जिसमें ओमान, यूएई, कतर, नेपाल, सामोआ, कुवैत, मलेशिया, जापान और पापुआ न्यू गिनी की टीम हिस्सा लेंगी. इन टीमों को तीन-तीन के अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें 8 अक्टूबर से इसके मुकाबले ओमान के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे.