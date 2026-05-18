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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMushfiqur Rahim Comeback: ‘अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं’, वनडे वापसी पर मुशफिकुर रहीम का बड़ा बयान

Mushfiqur Rahim Comeback: ‘अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं’, वनडे वापसी पर मुशफिकुर रहीम का बड़ा बयान

मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट में वापसी से इनकार करते हुए कहा कि बांग्लादेश टीम अच्छा खेल रही है और अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 18 May 2026 07:42 AM (IST)
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बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट में वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा बांग्लादेश टीम अच्छा खेल रही है और अब उन्हें नहीं लगता कि टीम को उनकी जरूरत है. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशफिकुर रहीम से उनकी वनडे वापसी को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा, “मुझे टीम में वापसी को लेकर मैसेज मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि अब टीम को मेरी जरूरत नहीं है. खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे.” उनके इस बयान के बाद साफ हो गया कि फिलहाल वह वनडे क्रिकेट में वापसी नहीं करना चाहते.

2025 में लिया था वनडे से संन्यास

मुशफिकुर रहीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इससे पहले वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके थे. अब वह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं. रहीम लंबे समय तक बांग्लादेश टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं. उन्होंने कई मुश्किल मैचों में टीम को संभाला है. मुशफिकुर रहीम ने साल 2005 में बांग्लादेश के लिए डेब्यू किया था.

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उन्होंने अब तक 101 टेस्ट, 274 वनडे और 102 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 6603 रन हैं, जिसमें 13 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं वनडे में उन्होंने 7795 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 9 शतक और 49 अर्धशतक लगाए. टी20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने 1500 रन बनाए हैं.

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पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहा बांग्लादेश
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस समय 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. पहला टेस्ट ढाका में खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से हराया था. यह टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की लगातार तीसरी जीत थी. अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट सिल्हट में खेला जाएगा.

Published at : 18 May 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Mushfiqur Rahim BAN Vs PAK Pakistan Vs Bangladesh Mushfiqur Rahim Statement
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