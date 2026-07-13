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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL की तरह इंग्लैंड-आयरलैंड में क्यों छक्के नहीं लगा पाए भारतीय बल्लेबाज? 7 मैच में जड़े सिर्फ इतने सिक्स

IPL की तरह इंग्लैंड-आयरलैंड में क्यों छक्के नहीं लगा पाए भारतीय बल्लेबाज? 7 मैच में जड़े सिर्फ इतने सिक्स

IND vs ENG: इंडियन प्रीमियर लीग में बड़े-बड़े छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज आखिर आयरलैंड और इंग्लैंड जाकर तूफानी पारी क्यों नहीं खेल पाए. जानिए टीम इंडिया ने दोनों सीरीज में कितने छक्के लगाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 10:16 PM (IST)
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IPL 2026 सीजन 28 मार्च-31 मई तक चला. करीब 2 महीने तक चले इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी से लेकर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा खूब सारे छक्के लगाते दिखे. उसके एक महीने बाद ही भारतीय खिलाड़ी आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर जाते हैं, जहां सारी तूफानी बैटिंग धरी की धरी रह गई. वैभव तो सीजन में 72 छक्कों का रिकॉर्ड बनाकर आ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड में शॉर्ट पिच गेंदों पर उनकी पोल खुल गई.

टी20 मैचों में अक्सर खूब सारे छक्के लगते रहते हैं, लेकिन भारतीय टीम गेंद को बाउंड्री रेखा के पार भेजने में लगातार संघर्ष कर रही थी. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों में भारतीय खिलाड़ी कुल मिलाकर 43 सिक्स लगा पाए, जबकि इंग्लैंड सीरीज में जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने मिलकर ही 26 छक्के लगा डाले थे.

भारतीय क्यों नहीं कर पाए तूफानी बैटिंग?

हाल ही में जोफ्रा आर्चर ने IPL के लिए तैयार होने वाली पिचों पर तंज कसा था, जहां बल्लेबाजी करना बहुत आसान होता है. कहीं ना कहीं यह बात सच भी है, क्योंकि आईपीएल की फ्लैट पिचों पर 250 रन भी सुरक्षित नहीं होते हैं. 2 महीने बल्लेबाजी के लिए आसान पिचों पर खेलने का आदी हो जाना और फिर इंग्लैंड की कठिन पिचों पर शॉट लगाने में कठिनाई होना, यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं. भारतीय पिचों की तुलना में इंग्लैंड में स्विंग, मूवमेंट और बाउंस भी अधिक होती है.

यह भी पढ़ें: भारत और इंग्लैंड का टेस्ट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बना मैच, लॉर्ड्स में बन गया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

कई खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे थे

भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह यह भी रही कि टी20 टीम के अधिकांश खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे थे. यहां तक कि श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज से पहले इंग्लैंड में सिर्फ एक टी20 मैच खेले थे, जो 2022 में हुआ था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Jul 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
India Vs England India National Cricket Team IND VS ENG IND Vs ENG T20
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