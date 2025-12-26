रोहित फेल, लेकिन हार्दिक ने खेली मैच जिताऊ पारी; उत्तराखंड को हरा अंक तालिका के टॉप पर मुंबई

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपने दूसरे मुकाबले में मुंबई ने उत्तराखंड को 51 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 331 रन बनाए थे. पिछले मैच के हीरो रोहित शर्मा का बल्ला आज नहीं चला, वह शून्य पर आउट हो गए. हार्दिक तमोर ने 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड की टीम 50 ओवरों में 280 रन ही बना पाई. इस जीत के बाद शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई टीम अपने ग्रुप की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है.

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. मुंबई के दोनों ओपनर्स कुछ खास नहीं कर पाए. अंगक्रिश रघुवंशी 11 और रोहित शर्मा 'गोल्डन डक' आउट हुए. इसके बाद मुशीर खान (55) और सरफराज खान (55) ने 107 रनों की साझेदारी की, दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए.

हार्दिक तमोर ने खेली मैच जिताऊ पारी

विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक तमोर ने 82 गेंदों में 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 93 रन बनाए. शम्स मुलानी ने अंत में 35 गेंदों में 48 रन बनाकर टीम को 300 पार पहुंचने में महत्वूपर्ण भूमिका निभाई. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 331 रन बनाए थे.

उत्तराखंड के ओपनर बल्लेबाज युवराज चौधरी ने 96 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन ये जीत के लिए काफी नहीं रही. 96 गेंदों में खेली इस पारी में युवराज ने 4 छक्के और इतने ही चौके लगाए. जगदीशा सुचित ने अर्धशतक (51) लगाया. 50 ओवरों में उत्तराखंड ने 9 विकेट खोकर 280 रन बनाए. मुंबई ने ये मुकाबला 51 रनों से जीत लिया.

अंक तालिका के टॉप पर पहुंची मुंबई

मुंबई टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इलीट ग्रुप सी में शामिल है. 2 जीत के साथ टीम के 8 अंक हो गए हैं. पंजाब और गोवा के भी 8-8 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर मुंबई सबसे आगे हैं. मुंबई अंक तालिका में पहले, पंजाब दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है.