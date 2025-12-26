हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित फेल, लेकिन हार्दिक ने खेली मैच जिताऊ पारी; उत्तराखंड को हरा अंक तालिका के टॉप पर मुंबई

रोहित फेल, लेकिन हार्दिक ने खेली मैच जिताऊ पारी; उत्तराखंड को हरा अंक तालिका के टॉप पर मुंबई

Mumbai vs Uttarakhand Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपने दूसरे मुकाबले में मुंबई ने उत्तराखंड को 51 रनों से हराया. रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

By : शिवम | Updated at : 26 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपने दूसरे मुकाबले में मुंबई ने उत्तराखंड को 51 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 331 रन बनाए थे. पिछले मैच के हीरो रोहित शर्मा का बल्ला आज नहीं चला, वह शून्य पर आउट हो गए. हार्दिक तमोर ने 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड की टीम 50 ओवरों में 280 रन ही बना पाई. इस जीत के बाद शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई टीम अपने ग्रुप की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है.

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. मुंबई के दोनों ओपनर्स कुछ खास नहीं कर पाए. अंगक्रिश रघुवंशी 11 और रोहित शर्मा 'गोल्डन डक' आउट हुए. इसके बाद मुशीर खान (55) और सरफराज खान (55) ने 107 रनों की साझेदारी की, दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए.

हार्दिक तमोर ने खेली मैच जिताऊ पारी

विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक तमोर ने 82 गेंदों में 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 93 रन बनाए. शम्स मुलानी ने अंत में 35 गेंदों में 48 रन बनाकर टीम को 300 पार पहुंचने में महत्वूपर्ण भूमिका निभाई. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 331 रन बनाए थे.

उत्तराखंड के ओपनर बल्लेबाज युवराज चौधरी ने 96 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन ये जीत के लिए काफी नहीं रही. 96 गेंदों में खेली इस पारी में युवराज ने 4 छक्के और इतने ही चौके लगाए. जगदीशा सुचित ने अर्धशतक (51) लगाया. 50 ओवरों में उत्तराखंड ने 9 विकेट खोकर 280 रन बनाए. मुंबई ने ये मुकाबला 51 रनों से जीत लिया.

अंक तालिका के टॉप पर पहुंची मुंबई

मुंबई टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इलीट ग्रुप सी में शामिल है. 2 जीत के साथ टीम के 8 अंक हो गए हैं. पंजाब और गोवा के भी 8-8 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर मुंबई सबसे आगे हैं. मुंबई अंक तालिका में पहले, पंजाब दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Dec 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
Mumbai Vs Uttarakhand Rohit SHarma Mumbai Cricket Team Vijay Hazare Trophy 2025-26 Hardik Tamore
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
Advertisement

वीडियोज

2025 में भारत की Economy: FDI में गिरावट, Export में record, क्या 2026 होगा Game Changer?|Paisa Live
Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
बॉलीवुड
Year Ender 2025: धनुष से लेकर जयदीप अहलावत तक, इन सितारों ने इस साल अपनी एक्टिंग से जीता दिल
धनुष से लेकर जयदीप अहलावत तक, इन सितारों ने इस साल अपनी एक्टिंग से जीता दिल
विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
फूड
बिना आटा गूंथे घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट आलू के पराठे, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे
बिना आटा गूंथे घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट आलू के पराठे, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे
ट्रेंडिंग
लंदन की सड़कें भी नहीं छोड़ी... पान और गुटखे से कर दी लाल, विदेशी महिला पत्रकार ने वीडियो में दिखाया घिनौना सच
लंदन की सड़कें भी नहीं छोड़ी... पान और गुटखे से कर दी लाल, विदेशी महिला पत्रकार ने वीडियो में दिखाया घिनौना सच
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget