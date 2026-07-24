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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Sooryavanshi: 'मेरी और रिंकू भैया की कुछ बात हुई थी तो...' फिफ्टी के बाद वैभव सूर्यवंशी ने खोला राज

Vaibhav Sooryavanshi: 'मेरी और रिंकू भैया की कुछ बात हुई थी तो...' फिफ्टी के बाद वैभव सूर्यवंशी ने खोला राज

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने पहली इंटरनेशनल फिफ्टी जड़ने के बाद 2 इशारे किए, एक अपनी मां के लिए था और दूसरे को लेकर उन्होंने मैच के बाद खुलासा किया. भारत ने ये मैच 7 विकेट से जीता था.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Jul 2026 12:53 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी ने गुरुवार को अपनी पहली इंटरनेशनल फिफ्टी जड़ी. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में उन्होंने 19 गेंदों में 50 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिसके बाद पहली गेंद पर आउट हो गए. अर्धशतक के सेलिब्रेशन में उन्होंने 2 इशारे किए, एक A बनाया जोकि उनकी मां के लिए था। उन्होंने दूसरे सेलिब्रेशन के बारे में भी खुलासा किया कि ऐसा क्यों किया.

BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "जब आपके करियर का स्टार्टिंग फेज होता है, ऐसी पारी मिलती हैं आपको शुरुआत में और आप अच्छा भी करते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है अगले मैच के लिए। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जोन में हूं और बस मैंने खुद को बैक किया."

परिवार समेत इन्हे डेडिकेट किया पहला अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "मैं अपने परिवार को डेडिकेट करूंगा और अपने कोच और उन सभी को डेडिकेट करूंगा, जिन्होंने मेरे अभी तक के सफर में मेरा साथ दिया और सपोर्ट किया है अच्छे बुरे दौर में." वैभव ने अर्धशतक लगाकर A का इशारा किया था, फिर दोनों हाथों से थंब दिखाकर सेलिब्रेट किया. A को लेकर उन्होंने कहा कि ये उनकी मां के लिए था, जिनका नाम A से शुरू होता है.

यह भी पढ़ें- ‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान

अपने दूसरे सेलिब्रेशन को लेकर वैभव ने कहा, "ये वो रिंकू भैया (Rinku Singh) के साथ मेरी कुछ बातचीत हुई थी, तो वो उस लिए था." उन्होंने कहा कि कुछ मैदान होते हैं जहां रन बनाना पसंद होता है, उन्हें यहां की वाइब पसंद आ रही है.

भारत ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया, जो श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान पहली जीत है. सीरीज का दूसरा मैच शनिवार, 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Jul 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
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