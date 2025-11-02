Most Sixes In Career: क्रिकेट में चौके-छक्के लगाने की कला हर बल्लेबाज में नही होती. कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैदान में उतरते ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं. ऐसे ही खिलाड़ियों में सबसे आगे हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) मिलाकर सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट के टॉप 5 सिक्सर किंग्स कौन हैं?

रोहित शर्मा - 642 छक्के (भारत)

भारत के ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा ने 2007 से 2025 तक के करियर में अब तक 502 मैच खेले हैं और 19,902 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 87.24 है और उन्होंने कुल 50 शतक और 109 अर्धशतक लगाए हैं. सबसे खास बात है की रोहित के बल्ले से अब तक 642 छक्के निकले हैं, जो किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा हैं. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज आक्रामक होने के साथ बेहद क्लासिक भी है और यही उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा सिक्सर किंग बनाता है.

क्रिस गेल - 553 छक्के (वेस्टइंडीज)

‘यूनिवर्स बॉस’ क्रिस गेल का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. 1999 से 2021 तक चले करियर में गेल ने 483 मैचों में 19,593 रन बनाए और 553 छक्के लगाए. उनकी सबसे बड़ी पारी 333 रन की रही और उनका स्ट्राइक रेट 77.22 रहा. गेल के लंबे-लंबे छक्के लगाने का अंदाज आज भी क्रिकेट फैन्स को रोमांचित करता था.

शाहिद अफरीदी - 476 छक्के (पाकिस्तान)

‘बूम-बूम’ शाहिद अफरीदी का नाम छक्कों की बात आते ही सबसे पहले याद आता है. 1996 से 2018 तक खेले 524 मैचों में उन्होंने 11,196 रन बनाए और 476 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 114.14 रहा, जो इस लिस्ट में सबसे तेज है.

ब्रेंडन मैक्कलम - 398 छक्के (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्कलम ने 2002 से 2016 तक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट की परिभाषा बदल दी. उन्होंने 432 मैचों में 14,676 रन और 398 छक्के लगाए. उनका 302 रन का टेस्ट स्कोर आज भी याद किया जाता है.

जोस बटलर - 387 छक्के (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने 2011 से अब तक 396 मैचों में 96.43 के स्ट्राइक रेट से 12,201 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 387 छक्के निकले जो उन्हें इस लिस्ट में पांचवा स्थान दिलाते है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कई बार उन्होंने हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया.