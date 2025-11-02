हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMost Sixes In Career: ‘सिक्सर किंग’ कौन? पढ़िए क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट, यह भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

Most Sixes In Career: ‘सिक्सर किंग’ कौन? पढ़िए क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट, यह भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

क्रिकेट में चौके-छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.जानिए तीनों फॉर्मेट(टेस्ट, वनडे, टी20) मिलाकर किन बल्लेबाजों ने अपने करियर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Nov 2025 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

Most Sixes In Career: क्रिकेट में चौके-छक्के लगाने की कला हर बल्लेबाज में नही होती. कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैदान में उतरते ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं. ऐसे ही खिलाड़ियों में सबसे आगे हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) मिलाकर सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट के टॉप 5 सिक्सर किंग्स कौन हैं?

रोहित शर्मा - 642 छक्के (भारत)

भारत के ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा ने 2007 से 2025 तक के करियर में अब तक 502 मैच खेले हैं और 19,902 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 87.24 है और उन्होंने कुल 50 शतक और 109 अर्धशतक लगाए हैं. सबसे खास बात है की रोहित के बल्ले से अब तक 642 छक्के निकले हैं, जो किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा हैं. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज आक्रामक होने के साथ बेहद क्लासिक भी है और यही उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा सिक्सर किंग बनाता है.

क्रिस गेल - 553 छक्के (वेस्टइंडीज)

‘यूनिवर्स बॉस’ क्रिस गेल का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. 1999 से 2021 तक चले करियर में गेल ने 483 मैचों में 19,593 रन बनाए और 553 छक्के लगाए. उनकी सबसे बड़ी पारी 333 रन की रही और उनका स्ट्राइक रेट 77.22 रहा. गेल के लंबे-लंबे छक्के लगाने का अंदाज आज भी क्रिकेट फैन्स को रोमांचित करता था.

शाहिद अफरीदी - 476 छक्के (पाकिस्तान)

‘बूम-बूम’ शाहिद अफरीदी का नाम छक्कों की बात आते ही सबसे पहले याद आता है. 1996 से 2018 तक खेले 524 मैचों में उन्होंने 11,196 रन बनाए और 476 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 114.14 रहा, जो इस लिस्ट में सबसे तेज है.

ब्रेंडन मैक्कलम - 398 छक्के (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्कलम ने 2002 से 2016 तक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट की परिभाषा बदल दी. उन्होंने 432 मैचों में 14,676 रन और 398 छक्के लगाए. उनका 302 रन का टेस्ट स्कोर आज भी याद किया जाता है.

जोस बटलर - 387 छक्के (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने 2011 से अब तक 396 मैचों में 96.43 के स्ट्राइक रेट से 12,201 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 387 छक्के निकले जो उन्हें इस लिस्ट में पांचवा स्थान दिलाते है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कई बार उन्होंने हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया. 

Published at : 02 Nov 2025 08:42 AM (IST)
Tags :
Cricket Records Most Sixes Chris Gayle Rohit SHarma SHAHID AFRIDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे की RSS को प्रतिबंधित करने की मांग पर अमित शाह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
खरगे की RSS को प्रतिबंधित करने की मांग पर अमित शाह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
शिक्षा
भारत में 75 प्रतिशत स्टार्ट-अप का सपना देख रहे युवा, सही दिशा न मिलना बन रही बड़ी चुनौती
भारत में 75 प्रतिशत स्टार्ट-अप का सपना देख रहे युवा, सही दिशा न मिलना बन रही बड़ी चुनौती
जनरल नॉलेज
कैसे हुआ QR कोड का आविष्कार, आज तक इसे क्यों नहीं किया गया पेटेंट?
कैसे हुआ QR कोड का आविष्कार, आज तक इसे क्यों नहीं किया गया पेटेंट?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget