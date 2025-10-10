हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटODI Record: वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए

वनडे में कप्तानों की भूमिका सिर्फ रणनीति बनाने तक सीमित नहीं होती, कई बार वे खुद बल्ले से टीम की किस्मत लिख देते हैं.आइए जानते हैं उन कप्तानों के बारे में जिन्होंने एक ODI सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

ODI Record: वनडे क्रिकेट में कप्तानों का रोल हमेशा अहम होता है. रणनीति बनाने से लेकर टीम को जीत दिलाने तक वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कुछ कप्तान ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने खुद बल्ले से भी धमाल मचाकर टीम को जीत दिलाई है. आइए जानते हैं उन कप्तानों के बारे में जिन्होंने एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

मोनांक पटेल - अमेरिका 

इस सूची में सबसे ऊपर हैं अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल, जिन्होंने ICC वर्ल्ड कप लीग-2 के दौरान गजब की निरंतरता दिखाई. उन्होंने 20 मैचों में 19 पारियों में 746 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 41.44 और स्ट्राइक रेट 86.74 रहा. इस दैरान मोनांक ने 1 शतक और 7 अर्धशतक जड़े. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत अमेरिका की टीम ने कई अहम मुकाबले जीते और क्रिकेट जगत में अपनी पहचान मजबूत की.

ग्रेग चैपल - ऑस्ट्रेलिया

दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान ग्रेग चैपल, जिन्होंने 1980/81 की बेंसन एंड हेजेस ट्राई सीरीज (ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड) में शानदार बल्लेबाजी की थी. चैपल ने 14 पारियों में 686 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 138 नाबाद रहा. उन्होंने इस दौरान 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे. उनका औसत 68.60 रहा, जो बताता है कि वे उस दौर के सबसे भरोसेमंद कप्तानों में से एक थे.

रिची बेरिंगटन - स्कॉटलैंड

स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप लीग-2 में ही 21 मैचों में 672 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 48.00 और स्ट्राइक रेट 83.58 रहा. दो शतक और तीन अर्धशतक की मदद से उन्होंने स्कॉटलैंड को कई जीत दिलाई थी.

स्कॉट एडवर्ड्स - नीदरलैंड

नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने भी अपने करियर में कई शानदार पारियां खेली हैं. उन्होंने  22 मैचों में 79.62 के स्ट्राइक रेट से 637 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए और टीम की कमान बखूबी संभाली.

रोहित शर्मा - भारत

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में 11 पारियों में 597 रन ठोके थे. उनका स्ट्राइक रेट 125.94 रहा, जो बताता है कि उन्होंने टीम को तेज शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने टूर्नामेंट में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे. 

Published at : 10 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Nobel Peace Prize 2025: ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
Bihar Election 2025 Live: सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
