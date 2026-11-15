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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: तिरंगे का अपमान देख तुरंत सुरक्षाकर्मी के पास गए मोहम्मद सिराज, 5वें वनडे का वीडियो वायरल

Watch: तिरंगे का अपमान देख तुरंत सुरक्षाकर्मी के पास गए मोहम्मद सिराज, 5वें वनडे का वीडियो वायरल

बे ओवल में खेले गए पांचवें वनडे के दौरान जब मोहम्मद सिराज ने देखा कि तिरंगा जमीर पर गिरा हुआ है, उन्होंने सुरक्षा कर्मी के हाथ से खींच लिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Nov 2026 08:40 PM (IST)
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मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में प्लेइंग 11 में जगह मिली, उन्होंने 2 विकेट लेकर जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जब सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान पर घुसे एक फैन को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया, तब फैन के हाथ का तिरंगा जमीन पर गिर गया. सुरक्षाकर्मी ने तिरंगा अपने हाथ में खींचा, इस दौरान भी वह पूरी तरह जमीन पर था. फिर सिराज उनकी तरफ गए.

मोहम्मद सिराज तुरंत उनके पास पहुंचे और तिरंगा उनके हाथ से अपने पास ले लिया. दरअसल तिरंगा जमीन पर गिरा था, जिसे देखकर सबसे पहले सिराज उनके पास गए और इसे अपने पास ले लिया. फिर साथी खिलाड़ी को देकर बाहर भेज दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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बे ओवल में खेले गए पांचवें वनडे में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने 209 रनों को डिफेंड करते हुए 22 रनों से जीत दर्ज की. अर्शदीप सिंह ने सर्वधिक 3 विकेट लिए. मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाए. इस मैच को जीतने के साथ टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज अपने नाम की.

अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि गुरनूर बरार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए. बरार ने 3 मैचों में कुल 9 विकेट लिए. वह पांचवें वनडे से पहले टेस्ट स्क्वाड के साथ जुड़ गए, इसी के चलते अंतिम वनडे में मोहम्मद सिराज की प्लेइंग 11 में जगह बन पाई. अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज  होगी, जिसका पहला मैच 19 नवंबर से शुरू है.

यह भी पढ़ें- भारत ने ऐतिहासिक जीत से बनाए 4 रिकॉर्ड, 11 ODI सीरीज जीतने के बाद हारा न्यूजीलैंड

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj IND VS NZ
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