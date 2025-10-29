हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले मोहम्मद शमी ने चटकाए 8 विकेट, धाकड़ परफॉर्मेंस के बाद भी आखिर क्यों हैं टीम से बाहर?

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले मोहम्मद शमी ने चटकाए 8 विकेट, धाकड़ परफॉर्मेंस के बाद भी आखिर क्यों हैं टीम से बाहर?

Mohammed Shami Took 8 Wickets: मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से लगातार टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को अपनी फिटनेस पर जवाब दे रहे हैं. शमी ने अब गुजरात के खिलाफ मैच में 8 विकेट हासिल किए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 29 Oct 2025 09:42 AM (IST)
Mohammed Shami In Ranji Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में कमाल दिखा रहे हैं. शमी ने 28 ओवर में 8 विकेट चटकाए. शमी ने रणजी ट्रॉफी में खेले गए पिछले मुकाबले में उत्तराखंड के खिलाफ भी 7 विकेट हासिल किए थे. शमी लगातार रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए धाकड़ गेंदबाजी कर रहे हैं. इसके साथ शमी अपनी दमदार परफॉर्मेंस से टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को ये बताना चाहते हैं कि पूरी तरह से फिट हैं और भारतीय टीम में वापसी के लिए भी तैयार हैं. इस समय टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. लेकिन शमी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं.

मोहम्मद शमी की धाकड़ गेंदबाजी

बंगाल और गुजरात के बीच ग्रुप स्टेज में चल रहे मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 8 विकेट लिए. शमी ने गुजरात की पहली पारी में 18.3 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं गुजरात के बल्लेबाज दूसरी पारी में भी शमी के सामने नहीं टिक पाए. शमी ने गुजरात की दूसरी पारी में पांच बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा और पांच विकेट हॉल पूरा किया. शमी की इस धमाकेदार गेंदबाजी की वजह से बंगाल ने ये मुकाबला 141 रनों से जीत लिया.

शमी और सेलेक्टर्स के बीच चल रही तनातनी

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आखिरी बार टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैच में खेलते हुए चैपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान नजर आए थे. इसके बाद से ही शमी टीम से बाहर चल रहे हैं. चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शमी की इंजरी के बारे में पूछने पर कह दिया था कि 'नो अपडेट'. वहीं शमी ने इसके जवाब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'मैं तो खेलने के लिए मौजूद हूं, अगर मैं फिट नहीं होता, तब रणजी ट्रॉफी भी कैसे खेल रहा होता'. जब अजीत आगरकर को शमी का ये जवाब मिला, तब चीफ सेलेक्टर ने कहा कि 'मुझे लगता है कि शमी और मुझे इस बारे में बात करने की जरूरत है'.

Published at : 29 Oct 2025 09:42 AM (IST)
Tags :
IND VS AUS MOHAMMED SHAMI RANJI TROPHY
