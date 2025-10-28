महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने जगह बनाई है. अब चारों टीमों के बीच सेमीफाइनल खेले जाएंगे, जिनकी विजेताओं के बीच खिताबी जंग होगी. सेमीफाइनल नंबर-2 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा. जानिए ये मैच किस तारीख को, कितने बजे से शुरू होगा. मैच किस वेन्यू पर खेला जाएगा और इसका लाइव प्रसारण किस चैनल और लाइव स्ट्रीम किस ऐप पर होगा.

भारतीय महिला ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारी थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर एंड टीम सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर करने का दमखम रखती है. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अभी तक 7 विश्व कप ख़िताब जीते हैं वहीं भारत अपने पहले ख़िताब की तलाश में है. 2017 में भारत आखिरी बार फाइनल में पहुंचा था, इस संस्करण के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ही हराया था. हरमनप्रीत ने इस मैच में नाबाद 171 रन बनाए थे.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलियाई महिला सेमीफाइनल कब है?

महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलियाई महिला सेमीफाइनल मैच किस वेन्यू पर खेला जाएगा?

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी, नवी मुंबई.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलियाई महिला सेमीफाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?

दोपहर 3 बजे से. टॉस 2:30 बजे होगा.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलियाई महिला सेमीफाइनल का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

महिला विश्व कप 2025 का ब्रॉडकास्ट चैनल स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है. भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर होगा.

किस ऐप पर लाइव देखें भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलियाई महिला सेमीफाइनल?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलियाई महिला सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

भारत: हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा चेत्री (विकेट कीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, राधा यादव, रेणुका सिंह, नल्लपुरेड्डी चराणी.

ऑस्ट्रेलिया: एलिसे पेरी, जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, ऐश गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, हीदर ग्राहम, टहलिए मैक्ग्रा, एलिसा हेली (कप्तान, विकेट कीपर), बेथ मूनी (विकेट कीपर), अलाना किंग, डार्सी ब्रॉउन, किम गार्थ, मेगन स्कट, सोफी मोलिनेक्स.