हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया, कब और कहां खेले जाएंगे मैच? जानें पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया, कब और कहां खेले जाएंगे मैच? जानें पूरा शेड्यूल

South Africa Tour Of India Full Schedule: साउथ अफ्रीका की टीम नवंबर में भारत दौरे पर आने वाली है. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 27 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA Test, ODI And T20 Series Full Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने 2-1 से वनडे सीरीज गंवा दी है. वहीं अब टीम इंडिया को 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद भारत की अगली भिड़ंत साउथ अफ्रीका से होगी. दक्षिण अफ्रीका की टीम टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलने भारत दौरे पर आने वाली है. टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने टेंबा बावुमा की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है.

साउथ अफ्रीका का भारत दौरा

साउथ अफ्रीका का भारत दौरा 14 नवंबर से शुरू होगा जाएगा. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सबसे पहले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी. टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टेस्ट सीरीज

  • पहला टेस्ट- शुक्रवार,14 नवंबर; कोलकाता
  • दूसरा टेस्ट- शनिवार, 22 नवंबर; गुवाहाटी

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज

  • पहला वनडे- रविवार, 30 नवंबर; रांची
  • दूसरा वनडे- बुधवार, 3 दिसंबर; रायपुर
  • तीसरा वनडे- शनिवार, 6 दिसंबर; विशाखापट्टनम

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 सीरीज

  • पहला टी20- मंगलवार, 9 दिसंबर; कटक
  • दूसरा टी20- गुरुवार, 11 दिसंबर; चंडीगढ़
  • तीसरा टी20- रविवार, 14 दिसंबर; धर्मशाला
  • चौथा टी20- बुधवार, 17 दिसंबर, लखनऊ
  • पांचवां टी20- शुक्रवार, 19 दिसंबर; अहमदाबाद

साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम का ऐलान

टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, रियान रिकल्टन, सेनुरन मुथुसामी, ट्रिस्टन स्टब्स, कगिसो रबाडा और काइल वेरेने.

यह भी पढ़ें

IND vs AUS T20I: भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
India Vs South Africa South Africa Tour Of India South Africa  India Vs South Africa TEAM INDIA IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
Cyclone Montha Alert: आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट; PM मोदी ने CM नायडू से की बात, लोगों से घरों में रहने की अपील
Live: आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट; PM मोदी ने CM नायडू से की बात
क्रिकेट
ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
Cyclone Montha Alert: आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट; PM मोदी ने CM नायडू से की बात, लोगों से घरों में रहने की अपील
Live: आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट; PM मोदी ने CM नायडू से की बात
क्रिकेट
ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
बॉलीवुड
दुनिया की जनसंख्या से भी ज्यादा हैं इन गानों के व्यूज! क्या कोई हिंदी गाना भी है इस लिस्ट में?
दुनिया की जनसंख्या से भी ज्यादा हैं इन गानों के व्यूज! क्या कोई हिंदी गाना भी है इस लिस्ट में?
हेल्थ
Sanitary Pads increase Cancer Risk: सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें
सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें
नौकरी
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget