ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया, कब और कहां खेले जाएंगे मैच? जानें पूरा शेड्यूल
South Africa Tour Of India Full Schedule: साउथ अफ्रीका की टीम नवंबर में भारत दौरे पर आने वाली है. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे.
IND vs SA Test, ODI And T20 Series Full Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने 2-1 से वनडे सीरीज गंवा दी है. वहीं अब टीम इंडिया को 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद भारत की अगली भिड़ंत साउथ अफ्रीका से होगी. दक्षिण अफ्रीका की टीम टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलने भारत दौरे पर आने वाली है. टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने टेंबा बावुमा की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है.
साउथ अफ्रीका का भारत दौरा
साउथ अफ्रीका का भारत दौरा 14 नवंबर से शुरू होगा जाएगा. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सबसे पहले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी. टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी.
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टेस्ट सीरीज
- पहला टेस्ट- शुक्रवार,14 नवंबर; कोलकाता
- दूसरा टेस्ट- शनिवार, 22 नवंबर; गुवाहाटी
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज
- पहला वनडे- रविवार, 30 नवंबर; रांची
- दूसरा वनडे- बुधवार, 3 दिसंबर; रायपुर
- तीसरा वनडे- शनिवार, 6 दिसंबर; विशाखापट्टनम
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 सीरीज
- पहला टी20- मंगलवार, 9 दिसंबर; कटक
- दूसरा टी20- गुरुवार, 11 दिसंबर; चंडीगढ़
- तीसरा टी20- रविवार, 14 दिसंबर; धर्मशाला
- चौथा टी20- बुधवार, 17 दिसंबर, लखनऊ
- पांचवां टी20- शुक्रवार, 19 दिसंबर; अहमदाबाद
साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम का ऐलान
टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, रियान रिकल्टन, सेनुरन मुथुसामी, ट्रिस्टन स्टब्स, कगिसो रबाडा और काइल वेरेने.
