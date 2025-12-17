Mumbai Indians Full Squad For IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए बीते दिन यानी 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में मिनी ऑक्शन हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस सबसे कम पर्स के साथ ऑक्शन में उतरी. मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन से पहले रिटेंशन के दौरान ही ट्रेड के जरिए अपनी टीम तैयार कर ली थी. नीलामी के दौरान कई बार योजना के अनुरूप टीम तैयार नहीं हो पाती है. ऐसे में मुंबई ने नया तरीका आजमाते हुए कई खिलाड़ियों को ट्रेड के जरिए कम कीमत पर अपनी टीम में शामिल कर अपने कमियों को पूरा करने में काफी हद तक सफल भी रही.

ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस ने किया टीम में शामिल

आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे कम पर्स के साथ उतरी मुंबई इंडियन्स 5 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने में सफल रही. उसे एक विदेशी सहित कुल पांच खिलाड़ियों को स्क्वॉड पूरा करने के लिए खरीदना था. जिसमें दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ रुपए में शामिल हुए. इसके अलावा चार युवा भारतीय खिलाड़ी दानिश मालेवार (30 लाख), बांए हाथ के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद इजहार (30 लाख), ऑलराउंडर अथर्व अंकोलेकर (30 लाख) और ऑलराउंडर मयंक रावत (30 लाख) को अपने साथ बेस प्राइज पर टीम में शामिल किया. ऑक्शन में 25 का स्क्वॉड पूरा होने के बाद भी मुंबई इंडियन्स के खाते में 55 लाख रुपए बच गए.

मुंबई इंडियंस ने ट्रेड के जरिए इन खिलाड़ियों को किया टीम में शामिल

मुंबई इंडियंस ने ट्रेड के जरिए अपनी टीम में ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और शेरफेन रदरफोर्ड को शामिल किया. शार्दुल को मुंबई ने लखनऊ सुपर जायंट्स से 2 करोड़ और शेरफेद रदरफोर्ड को गुजरात टाइटन्स से 2.6 करोड़ रुपये की कीमत पर ट्रेड किया. दोनों खिलाड़ियों के लिए मुंबई ने कैश डील की थी. इसके बाद अपनी टीम में लेग स्पिनर की कमी को पूरा करने के लिए मयंक मार्कंडे को कोलकाता नाइट राइडर्स से 30 लाख रुपये की कीमत में ट्रेड कर MI ने अपनी पलटन में शामिल कर लिया.

IPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की फुल स्क्वॉड:

रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज, रेयान रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, विल जैक्स, कार्बिन बॉश, राज अंगद बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, अल्लाह गजनफर, मयंक मार्कंडेय (KKR से ट्रेड), शार्दुल ठाकुर (LSG से ट्रेड), शेरफेन रदरफोर्ड (GT से ट्रेड), क्विंटन डिकॉक (1 करोड़), दानिश मालेवार (30 लाख), मोहम्मद इजहार (30 लाख), अथर्व अंकोलेकर (30 लाख) और मयंक रावत (30 लाख).