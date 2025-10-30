Healthy Clash Between Steve Smith And Marnus Labuschagne: शेफील्ड शील्ड मैच में ऑस्ट्रेलिया के दो स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन के बीच हुई दिलचस्प भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में लाबुशेन ने अपनी पार्ट-टाइम मीडियम पेसर की गेंदबाजी से स्मिथ को परेशान किया और लगभग उन्हें आउट भी कर दिया था. इस भिड़ंत का वीडियो देखकर क्रिकेट फैंस रोमांचित हो रहे हैं.

स्मिथ और लाबुशेन के बीच भिड़ंत

घरेलू क्रिकेट में स्टीव स्मिथ ने न्यू साउथ वेल्स के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक लगाया. इसी दौरान क्वींसलैंड के कप्तान लाबुशेन ने गेंद थामी और अपने सीनियर साथी के सामने गेंदबाजी करने आ गए. आमतौर पर अपनी बल्लेबाजी के लिए लाबुशेन जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने स्मिथ के खिलाफ कसी हुई गेंदबाजी की. इस मैच-अप को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर 'सिनेमा' बताते हुए हाइलाइट किया.

लाबुशेन वीडियो में एलबीडब्ल्यू की अपील करते दिखें

वीडियो में मार्नस लाबुशेन अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने स्मिथ को कई गेंदों पर बीट भी किया. वहीं लाबुशेन की एक गेंद स्मिथ की पैड पर जाकर लगी, जिसपर उन्होंने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया. ये बहुत करीबी मामला था, और अगर यह लाबुशेन के पक्ष में जाता तो यह मैच का एक यादगार पल बन जाता. हालाँकि, स्मिथ ने अपनी पारी जारी रखी और एक शानदार शतकीय पारी खेली.

Steven Smith Vs Marnus Labuschagne in the Sheffield Shield. pic.twitter.com/162kXFpbLr — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 30, 2025

एशेज के लिए तैयारी

यह मुकाबला आने वाले एशेज सीरीज से पहले दोनों खिलाड़ियों के लिए अभ्यास का मौका था. स्टीव स्मिथ ने शतक लगाकर अपनी शानदार फॉर्म का संकेत दे दिया, वहीं लाबुशेन ने भी शेफील्ड शील्ड में लगातार शतक लगाकर टेस्ट टीम में वापसी का मजबूत दावेदारी पेश किया है. हाल ही में लाबुशेन के टीम से बाहर होने के बाद, स्मिथ ने सार्वजनिक रूप से उनके वापसी का समर्थन किया था और बताया था कि लाबुशेन ने खुद कहा है कि वह एशेज सीरीज में वापसी करेंगे.