IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव के अगले मैच का एलान, नए अवतार में करेंगे धमाका

सूर्यकुमार यादव के अगले मैच का एलान, नए अवतार में करेंगे धमाका

Suryakumar Yadav MLBx in India: अमेरिका की मेजर लीग बेसबॉल भारत आ रही है. यह इवेंट अक्टूबर में आयोजित होगा, जिसमें सूर्यकुमार यादव भी भाग लेंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Aug 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

सूर्यकुमार यादव एक नए खेल में डेब्यू करने जा रहे हैं. अमेरिका की बेसबॉल लीग MLB (मेजर लीग बेसबॉल) ने घोषणा करके बताया है कि वह अक्टूबर महीने में मुंबई में एक इवेंट आयोजित करेगा. इसी इवेंट में भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव भी खेलेंगे. यह इवेंट MLBx प्रोग्राम के तहत आयोजित किया जाएगा और भारत से पहले भी अन्य देशों में इसके इवेंट आयोजित होते रहे हैं.

शनिवार, 24 अक्टूबर को MLBx भारत में अपना डेब्यू करने जा रहा है और यह इवेंट अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स स्थित मुंबई फुटबॉल एरीना में होगा. यह भारतीय स्पोर्ट्स फैंस के लिए वाकई एक नया अनुभव होगा.

सूर्यकुमार यादव खेलेंगे

इस बेसबॉल कम्पटीशन में सूर्यकुमार यादव के अलावा MLB के बड़े सितारे निक स्विशर और एड्रियन गोंजालेज भी खेलेंगे. एमएलबी ने बताया कि इवेंट में हिस्सा लेने वाले बाकी खिलाड़ियों का नाम जल्द घोषित कर दिया जाएगा. पिछले महीने MLB ने भारत में बेसबॉल को प्रमोट करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उसके बाद उन्हें ना केवल कप्तानी से हटाया गया बल्कि उनकी टीम से छुट्टी कर दी गई. सूर्यकुमार IPL 2026 के बाद से किसी भी तरह का पेशेवर क्रिकेट नहीं खेले हैं. खैर वो अब एक नए खेल में हाथ आजमाने जा रहे हैं.

क्या है MLBx?

आमतौर पर मेजर लीग बेसबॉल के एक मैच में प्रत्येक टीम से 9 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन MLBx एक नया फॉर्मेट है, जिसमें प्रत्येक टीम के पास सिर्फ 3 ही खिलाड़ी होते हैं. वहीं सामान्य रूप से बेसबॉल के एक मैच में 9 पारी खेली जाती हैं, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उसे विजेता घोषित किया जाता है. वहीं MLBx में केवल 3 पारी खेली जाती हैं और यह मैच एक घंटे से भी कम समय में समाप्त हो जाता है.

MLB दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीगों में से एक है. रिपोर्ट्स के अनुसार मेजर लीग बेसबॉल ने साल 2024 में 12.1 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड कमाई की थी. साल 1876 से लगातार एमएलबी सक्रिय है और अमेरिका के साथ-साथ दुनियाभर के बेसबॉल फैंस का मनोरंजन कर रही है.

यह भी पढ़ें:

आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 

2024 में डेब्यू, 25 साल का खिलाड़ी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Baseball SURYAKUMAR YADAV MLB Major League Baseball
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के अगले मैच का एलान, नए अवतार में करेंगे धमाका
सूर्यकुमार यादव के अगले मैच का एलान, नए अवतार में करेंगे धमाका
क्रिकेट
2024 में डेब्यू, 25 साल का खिलाड़ी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर
2024 में डेब्यू, 25 साल का खिलाड़ी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर
क्रिकेट
वार्म-अप मैच में नहीं होती प्लेइंग 11? भारत-श्रीलंका मुकाबले से पहले जानें नियम
वार्म-अप मैच में नहीं होती प्लेइंग 11? भारत-श्रीलंका मुकाबले से पहले जानें नियम
क्रिकेट
Watch: टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच ने संभाला कार्यभार, तगड़े कॉम्पिटिशन से की शुरुआत
Watch: टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच ने संभाला कार्यभार, तगड़े कॉम्पिटिशन से की शुरुआत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, वे...', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
विश्व
मत देखिए US का सपना! ट्रंप ने तोड़ा भारतीयों का दिल! 62 फीसदी गिरावट कम Visa दिए
मत देखिए US का सपना! ट्रंप ने तोड़ा भारतीयों का दिल! 62 फीसदी गिरावट कम Visa दिए
फ़ुटबॉल
आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 
आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 
ओटीटी
Friday OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
इंडिया
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
जनरल नॉलेज
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
शिक्षा
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget