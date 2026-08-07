सूर्यकुमार यादव के अगले मैच का एलान, नए अवतार में करेंगे धमाका

सूर्यकुमार यादव एक नए खेल में डेब्यू करने जा रहे हैं. अमेरिका की बेसबॉल लीग MLB (मेजर लीग बेसबॉल) ने घोषणा करके बताया है कि वह अक्टूबर महीने में मुंबई में एक इवेंट आयोजित करेगा. इसी इवेंट में भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव भी खेलेंगे. यह इवेंट MLBx प्रोग्राम के तहत आयोजित किया जाएगा और भारत से पहले भी अन्य देशों में इसके इवेंट आयोजित होते रहे हैं.

शनिवार, 24 अक्टूबर को MLBx भारत में अपना डेब्यू करने जा रहा है और यह इवेंट अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स स्थित मुंबई फुटबॉल एरीना में होगा. यह भारतीय स्पोर्ट्स फैंस के लिए वाकई एक नया अनुभव होगा.

सूर्यकुमार यादव खेलेंगे

इस बेसबॉल कम्पटीशन में सूर्यकुमार यादव के अलावा MLB के बड़े सितारे निक स्विशर और एड्रियन गोंजालेज भी खेलेंगे. एमएलबी ने बताया कि इवेंट में हिस्सा लेने वाले बाकी खिलाड़ियों का नाम जल्द घोषित कर दिया जाएगा. पिछले महीने MLB ने भारत में बेसबॉल को प्रमोट करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उसके बाद उन्हें ना केवल कप्तानी से हटाया गया बल्कि उनकी टीम से छुट्टी कर दी गई. सूर्यकुमार IPL 2026 के बाद से किसी भी तरह का पेशेवर क्रिकेट नहीं खेले हैं. खैर वो अब एक नए खेल में हाथ आजमाने जा रहे हैं.

क्या है MLBx?

आमतौर पर मेजर लीग बेसबॉल के एक मैच में प्रत्येक टीम से 9 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन MLBx एक नया फॉर्मेट है, जिसमें प्रत्येक टीम के पास सिर्फ 3 ही खिलाड़ी होते हैं. वहीं सामान्य रूप से बेसबॉल के एक मैच में 9 पारी खेली जाती हैं, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उसे विजेता घोषित किया जाता है. वहीं MLBx में केवल 3 पारी खेली जाती हैं और यह मैच एक घंटे से भी कम समय में समाप्त हो जाता है.

MLB दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीगों में से एक है. रिपोर्ट्स के अनुसार मेजर लीग बेसबॉल ने साल 2024 में 12.1 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड कमाई की थी. साल 1876 से लगातार एमएलबी सक्रिय है और अमेरिका के साथ-साथ दुनियाभर के बेसबॉल फैंस का मनोरंजन कर रही है.

यह भी पढ़ें:

आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल

2024 में डेब्यू, 25 साल का खिलाड़ी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर