वार्म-अप मैच में नहीं होती प्लेइंग 11? भारत-श्रीलंका मुकाबले से पहले जानें नियम

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम श्रीलंकाई XI के खिलाफ वार्म-अप मैच खेलेगी. ये मैच शुक्रवार, 7 अगस्त से रविवार, 9 अगस्त तक खेला जाएगा. 3 दिवसीय अभ्यास मैच कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा. ये ग्राउंड का इतिहास काफी पुराना है, जहां अभी काफी गर्मी है. अभ्यास मैच के नियम थोड़े अलग होते हैं, यहां कप्तान पर प्लेइंग 11 चुनने का दबाव नहीं होता.

व्यस्त शेड्यूल के कारण आजकल कई टीमें अभ्यास मैच न खेलकर सीधे सीरीज में खेलती है, हालांकि भारतीय खिलाड़ियों को काफी आराम मिला और इस कारण टीम ने अभ्यास मैच खेलने का फैसला किया. अभ्यास मैच से खिलाड़ियों को परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है. वार्म-अप मैच के नियम थोड़े अलग होते हैं, हालांकि बेसिक नियम जैसे नो बॉल, चौका, छक्का आदि वैसे ही होते हैं जैसे आधिकारिक मैच में होते हैं.

टीम के सभी खिलाड़ी खेल सकते हैं मैच

अभ्यास मैच में टीम के सभी प्लेयर्स बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. यहां कप्तान को एक निश्चित प्लेइंग 11 देने की जरुरत नहीं होती. यहां 15 बल्लेबाज भी बैटिंग के लिए आ सकते हैं. टीम की कोशिश भी होती है कि अपने खिलाड़ियों को आजमाया जाए, क्योंकि इसे खेलने का एक बड़ा उद्देश्य प्लेयर्स को परिस्थितियों में ढालना भी होता है. कप्तान चाहे तो सभी खिलाड़ियों से गेंदबाजी भी करवा सकते हैं. आउट होने वाले बल्लेबाज को वापस भी बुलाया जा सकता है.

यहां कप्तान अपने बल्लेबाजों को परखते हैं, ऐसे में बिना आउट हुए ही बल्लेबाज पवेलियन लौट जाता है और नए बल्लेबाज को बुलाया जाता है.

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रिकॉर्ड में नहीं होता दर्ज

यहां कोई बल्लेबाज कितने भी रन बनाए, ये सिर्फ उनके अभ्यास के लिए होता है. ये रन या विकेट उनके रिकॉर्ड में नहीं जुड़ते. मैचों की संख्या भी नहीं गिनी जाती. चाहे कोई शतक लगाए या हैट्रिक ले, रिकॉर्ड बुक में ये नहीं गिना जाता न ही उनके आंकड़ों में शामिल किया जाता है. यानी इसका असर रैंकिंग पर भी नहीं पड़ता.

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अभ्यास मैच के लिए भी पिच अच्छी तरीके से तैयार की जाती है, ग्राउंड भी वैसे ही तैयार होता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए तैयार किया जाता है. बेशक ये अभ्यास मैच होता है, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है. पिच का आकार निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है. कई लोगों को लगता है कि अभ्यास मैच में गेंद अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गेंद भी वही होती है, जो आधिकारिक मैच में उपयोग होती है.

भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (फिटनेस पर निर्भर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी.

श्रीलंकाई XI स्क्वॉड

निशान मदुश्का, रविन्दु रशंथा, पसिंदु सोरियाबंदरा, पवन रथनायके, अहान विक्रमसिंघे, सोनल दिनुशा (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेटकीपर), निपुण धनंजय, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, असंका मनोज, इसिथा विजेसुंदरा, रमेश मेंडिस, केसरा नुवांथा, दिलुम सुदीरा.