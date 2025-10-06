IND W vs PAK W: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला हमेशा की तरह रोमांच और भावनाओं से भरा रहा. लेकिन इस बार सुर्खियों में न रही ऋचा घोष और न ही दीप्ति शर्मा, बल्कि भारतीय टीम की युवा गेंदबाज क्रांति गौड़ ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने मैच में तीन अहम विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को पूरी तरह बिखेर दिया और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड अपने नाम किया.

क्रांति गौड़ का शानदार प्रदर्शन

इस मुकाबले में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रही तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने अपने 10 ओवर के कोटे में सिर्फ 20 रन ही खर्च किए और तीन ओवर मेडन फेंके. क्रांति ने पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाकर भारत को मजबूत स्थिति दिलाई.

क्रांति गौड़ ने इस मैच में कुल 47 डॉट गेंदें फेंकीं. यह 2020 के बाद किसी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा फेंकी गई सबसे ज्यादा डॉट गेंदें हैं. उन्होंने रेणुका सिंह के 45 डॉट गेंदों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. उनके शानदार स्पेल की बदौलत पाकिस्तान शुरूआती ओवरों से ही दबाव में आ गया और रन गति संभाल नहीं सका. क्रांति गौड़ ने कुल 3 विकेट झटके और पाकिस्तान की रनचेज को पूरी तरह पटरी से उतार दिया.

भारत की ओर से दीप्ति शर्मा और रेनूका ठाकुर ने भी शानदार गेंदबाजी कर पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया.

गेंद से किया कमाल, पाकिस्तान को झुकाया सिर

कोलंबो के मैदान पर खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए. हालांकि शुरुआत भारत के लिए कुछ खास नहीं रही. स्मृति मंधाना (23) और प्रतीका रावल (31) ने पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़कर मजबूत नींव रखने की कोशिश की, लेकिन मिडिल ऑर्डर में लगातार विकेट गिरते रहे.

ऋचा घोष ने अंत में 35 रन की तेज पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. कप्तान हरमनप्रीत कौर का विकेट गिरते ही भारत पर दबाव बढ़ा, लेकिन निचले क्रम की साझेदारियों ने 247 तक का आंकड़ा छूने में मदद की.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर ही सिमट गई. उनकी ओर से सिदरा अमीन ने जरूर 81 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला. भारत की गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम बिखर गई.

फिर दोहराया गया ‘नो हैंडशेक’ विवाद

इस मैच में खेल से ज्यादा चर्चा में रही ‘नो हैंडशेक’ पॉलिसी. टॉस के बाद न तो हरमनप्रीत कौर और न ही पाकिस्तान की कप्तान ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया. यह वही प्रोटोकॉल है जो हाल ही में एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने भी अपनाया था.

भारत का दबदबा बरकरार

इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना लगातार 12वां वनडे मुकाबला भी जीत लिया. एक बार फिर साबित हो गया कि चाहे पुरुष क्रिकेट हो या महिला क्रिकेट, भारत के सामने पाकिस्तान का टिकना मुश्किल है.