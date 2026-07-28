रायन टेन डोएशे का इस्तीफा, गंभीर-अगरकर का कार्यकाल कब तक चलेगा?

टीम इंडिया के सहायक कोच रायन टेन डोएशे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के मुताबिक रायन अगले सीजन में इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी करते हुए KKR को जॉइन कर सकते हैं. उन्हें जुलाई 2024 में टीम इंडिया में सहायक कोच नियुक्त किया गया था और जुलाई 2026 में उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है.

रायन टेन डोएशे के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल कब तक चलेगा. पिछले 2 साल में टीम इंडिया के सेलेक्शन के लिए दोनों की जमकर आलोचना होती रही है. यहां जान लीजिए, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का कार्यकाल कब तक चलेगा.

गंभीर-अगरकर का कार्यकाल कब खत्म होगा?

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की बात करें तो उन्होंने जुलाई 2024 में पदभार संभाला था. उनका कार्यकाल लगभग साढ़े 3 साल लंबा चलने वाला है. वो दिसंबर 2027 तक हेड कोच पद पर बने रहेंगे. उनकी कोचिंग में टीम इंडिया का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट 2027 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा.

दूसरी ओर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की बात करें तो उन्हें 2023 में यह पद दिया गया था. उनका कार्यकाल साल 2026 में ही समाप्त होने वाला था, लेकिन 2027 वनडे वर्ल्ड कप के प्लान को देखते हुए उनका कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक बढ़ा दिया गया था. यह देखना दिलचस्प होगा कि 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स को देखते हुए BCCI गंभीर और अगरकर का कार्यकाल बढ़ाती है या नहीं.

कब होगा 2027 का वर्ल्ड कप?

2027 वनडे कप का आयोजन अगले साल अक्टूबर-नवंबर के समय होगा. 14 टीमों वाला यह टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगा. इस बार कुल 14 टीम इस विश्व कप में भाग लेंगी और टूर्नामेंट को 3 चरणों में बांटा गया है.

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