हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकेएल राहुल का लगातार दूसरी बार बुरी तरह फेल, विजय हजारे ट्रॉफी में आज बनाए बस इतने रन

केएल राहुल का लगातार दूसरी बार बुरी तरह फेल, विजय हजारे ट्रॉफी में आज बनाए बस इतने रन

केएल राहुल 3 जनवरी को त्रिपुरा के खिलाफ खेलने उतरे थे. उस मैच में वह 35 रन बना सके थे. इसके बाद 6 जनवरी को राजस्थान के खिलाफ राहुल मात्र 25 रन बनाकर आउट हो गए.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 06 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम कर्नाटक की तरफ से खेल रहे हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के उलट राहुल का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में निराशाजनक रहा है. वह लगातार दो मैचों में रन बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं.

केएल राहुल 3 जनवरी को त्रिपुरा के खिलाफ खेलने उतरे थे. उस मैच में वह 35 रन बना सके थे. इसके बाद 6 जनवरी को राजस्थान के खिलाफ राहुल मात्र 25 रन बनाकर आउट हो गए. राहुल का ये फॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है.

राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई वनडे टीम का हिस्सा हैं. उन्हें विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है और उनका खेलना तय है. ऐसे में उनके बल्ले से रन नहीं निकलना भारतीय टीम के लिए चिंताजनक है.

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज राहुल की कप्तानी में ही खेली थी. टीम इंडिया को इस सीरीज में 2-1 से जीत मिली थी. न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल वापसी कर रहे हैं. ऐसे में राहुल बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में दिखेंगे और मध्यक्रम को मजबूती देने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर होगा.

33 साल के राहुल ने अपने वनडे करियर की शुरुआत जून 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी. अब तक खेले 91 वनडे की 83 पारियों में 18 बार नाबाद रहते हुए 7 शतक और 20 अर्धशतक की मदद से वे 3,218 रन बना चुके हैं. उनका औसत 49.50 रहा है.

पिछले 10 वनडे मैचों में राहुल के प्रदर्शन पर गौर करें तो उनके बल्ले से दो अर्धशतक आए हैं. दक्षिण अफ्रीका सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में उन्होंने अर्धशतक लगाया था. पहले मैच में 56 गेंद पर 60 तो दूसरे मैच में 43 गेंद पर 66 रन की पारी उनके बल्ले से आई थी. तीसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था.

Published at : 06 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy KL RAHUL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
BMC चुनाव में मुस्लिम किसे देंगे वोट, PM मोदी का कितना असर, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
BMC चुनाव में मुस्लिम किसे देंगे वोट, PM मोदी का कितना असर, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Clash: फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच पथराव...पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया | Hindi News
JNU Protest: पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ JNU में नारेबाजी, मचा बवाल | Amit Shah | Hindi News
SIR News: SIR के बाद आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट | Election Commission
JNU Protest: JNU में नया बवाल,'टुकड़े-टुकड़े के बाद कब्र खुदेगी'- Giriraj Singh का बड़ा बयान
Bangladesh Violence: Bangladesh में कट्टरता बेकाबू, कब तक बे मौत मरेंगे हिंदू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
BMC चुनाव में मुस्लिम किसे देंगे वोट, PM मोदी का कितना असर, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
BMC चुनाव में मुस्लिम किसे देंगे वोट, PM मोदी का कितना असर, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
टेलीविजन
अर्जुन बिजलानी ने ससुर के निधन के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- चिंता मत करना, नेहा और अयान का ध्यान रखूंगा
अर्जुन बिजलानी ने ससुर के निधन के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा-नेहा और अयान का ध्यान रखूंगा
शिक्षा
जामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ
जामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ
यूटिलिटी
मोबाइल पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं न्याय सेतु ऐप, घर बैठे फ्री में मिलती है कानूनी सलाह
मोबाइल पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं न्याय सेतु ऐप, घर बैठे फ्री में मिलती है कानूनी सलाह
हेल्थ
Chicken vs Fish for Weight Gain: मछली या फिर मुर्गा... वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी चीज है खाने में बेस्ट?
मछली या फिर मुर्गा... वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी चीज है खाने में बेस्ट?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget