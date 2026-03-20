Kepler Wessels Unique Duck Record: वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के नाम दर्ज है. जयसूर्या 445 वनडे मैचों की 433 पारियों में बल्लेबाजी करने उतरे, जिसमें वे 34 बार बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इस लिस्ट में शाहिद अफरीदी और महेला जयवर्धने जैसे कई अन्य दिग्गज क्रिकेटर भी शामिल हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा क्रिकेटर भी है, जो 100 से ज्यादा वनडे मैच खेलने के बावजूद कभी 0 पर आउट नहीं हुआ. आमतौर पर क्रिकेट जैसे अनिश्चितताओं से भरे खेल में बड़े से बड़े दिग्गज भी कभी न कभी ‘जीरो’ पर आउट हो ही जाते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने हर बार क्रीज पर आकर कम से कम एक रन जरूर बनाए हैं.

ऐसे बहुत कम ही क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कभी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं, लेकिन 100 से ज्यादा वनडे मैच खेलते हुए इस उपलब्धि को अपने नाम करने वाले वे इकलौते खिलाड़ी केप्लर वेसल्स हैं.

केप्लर वेसल्स के नाम दर्ज ये दुर्लभ उपलब्धि

ये दुर्लभ उपलब्धि केप्लर वेसल्स के नाम दर्ज है. वे दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, जो 100 से ज्यादा वनडे मैच खेलने के बावजूद कभी भी बिना खाता खोले पवेलियन नहीं लौटे हैं. साल 1983 से 1994 के बीच के अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान वेसल्स ने कुल 109 वनडे मैचों की 105 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 3367 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि वे उस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले थे, जब एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज मैदान पर होते थे. इसके बावजूद कोई गेंदबाज उन्हें कभी ‘जीरो’ पर पवेलियन भेज नहीं पाया.

वेसल्स ने दो देशों के लिए खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट

ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि केप्लर वेसल्स का नाम उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल है, जिन्होंने दो देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए पदार्पण किया था. बात करें वेसेल्स के इंटरनेशनल करियर की तो उन्होंने 40 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 41 की औसत से 2788 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उनके नाम 6 शतक और 15 अर्धशतक दर्ज हैं. वनडे में उन्होंने 109 मैचों में एक शतक और 26 अर्धशतकों की मदद से 3367 रन बनाए, वहीं फर्स्ट क्लास में उनके शानदार आंकड़े रहे हैं. वेसल्स ने 316 मैचों में 24000 से ज्यादा रन बनाए. इस दौरान 66 शतक ठोके, जबकि लिस्ट-ए में 12000 से ज्यादा रन उनके नाम दर्ज है.

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