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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत से बढ़ी भारत की मुश्किलें, क्या अब सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, जानिए

Women T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत से बढ़ी भारत की मुश्किलें, क्या अब सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, जानिए

ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान पर बड़ी जीत से भारत की सेमीफाइनल राह मुश्किल हो गई है. अब टीम इंडिया को बचे मुकाबलों में जीत जरूरी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 24 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है. हालांकि कंगारू टीम की इस जीत ने भारतीय टीम की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है. अब टीम इंडिया के लिए टूर्नामेंट के बाकी दोनों मुकाबले बेहद अहम हो गए हैं और सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए जीत लगभग अनिवार्य हो चुकी है. ग्रुप-ए में भारतीय टीम ने अब तक तीन मुकाबलों में दो जीत दर्ज की हैं और चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है. पहली नजर में यह स्थिति अच्छी दिखाई देती है, लेकिन अंक तालिका का समीकरण भारत के लिए पूरी तरह आसान नहीं है.

ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरुआती चारों मैच जीतकर आठ अंक हासिल कर लिए हैं और उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है. भारत को अब अपने बचे हुए दो मुकाबलों में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है. इनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है. यदि भारतीय टीम को इन दो मैचों में से किसी एक में भी हार मिलती है, तो उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है.

दक्षिण अफ्रीका बन सकती है बड़ा खतरा

भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा दक्षिण अफ्रीका से है. प्रोटियाज टीम के शेष मुकाबले नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के खिलाफ हैं. कागज पर दक्षिण अफ्रीका इन दोनों मैचों में मजबूत दावेदार नजर आती है. यदि अफ्रीकी टीम दोनों मुकाबले जीत लेती है, तो वह अंक तालिका में भारत को पीछे छोड़ सकती है. ऐसे में टीम इंडिया को सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बेहतर नेट रन रेट के साथ जीत दर्ज करने की भी जरूरत होगी. सेमीफाइनल की दौड़ में नेट रन रेट निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

भारत के अगले मुकाबलों का शेड्यूल

भारतीय टीम अपना अगला मैच 25 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी. यह मुकाबला मैनचेस्टर में आयोजित होगा. इसके बाद 30 जून को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत होगी. दोनों मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होंगे.

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पाकिस्तान पर ऑस्ट्रेलिया की एकतरफा जीत

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह दबदबा बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 200 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया. जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 13.4 ओवर में सिर्फ 86 रन पर सिमट गई. इस हार के साथ पाकिस्तान की टीम चार मैच खेलने के बावजूद जीत का खाता नहीं खोल सकी है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की इस जीत ने ग्रुप-ए की तस्वीर और भी दिलचस्प बना दी है, जहां अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल की रेस बेहद रोमांचक हो गई है.

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Published at : 24 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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Australia Women India Women Cricket Team Pakistan Women Women T20 World Cup 2026 Semi-final Race Semi Final Race
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