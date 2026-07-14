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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजोस बटलर का स्पेशल 'दोहरा शतक', भारत के खिलाफ पहले वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

जोस बटलर का स्पेशल 'दोहरा शतक', भारत के खिलाफ पहले वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Jos Buttler: भारत के खिलाफ पहले वनडे में जोस बटलर ने स्पेशल 'दोहरा शतक' पूरा कर लिया. तो आइए जानते हैं कि बटलर ने यह कमाल कैसे किया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 14 Jul 2026 07:46 PM (IST)
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जोस बटलर (Jos Buttler) ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत के खिलाफ पहले वनडे में स्पेशल 'दोहरा शतक' पूरा कर लिया. मुकाबले इंग्लैंड पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी. बटलर ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सके. उन्होंने 14 गेंदों में सिर्फ 05 रन स्कोर किए, लेकिन फिर भी उन्होंने डबल हंड्रेड पूरा कर लिया. 

दरअसल, यह बटलर के लिए 200वां वनडे मुकाबला था. वह इंग्लैंड के लिए 200 या उससे ज्यादा वनडे खेलने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने. इंग्लिश टीम के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन के नाम पर दर्ज है. मोर्गन ने अपने करियर में 225 वनडे खेले. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बटलर इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी बन पाते हैं या नहीं. 

इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले 5 बल्लेबाज 

इयोन मोर्गन- 225 मैच 

जोस बटलर- 200 मैच 

पॉल कॉलिंगवुड- 197 मैच 

जेम्स एंडरसन- 194 मैच 

जो रूट- 190 मैच 

बटलर ने फरवरी 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे करियर की शुरुआत की थी. अब 14 साल के बाद उन्होंने फॉर्मेट में 200 मुकाबले खेल लिए. इन मैचों की 172 पारियों में बैटिंग करते हुए बटलर ने 38.87 की औसत से 5520 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 11 शतक और 29 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 162* रनों का रहा. 

बटलर इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले बल्लेबाज हैं. हालांकि उन्होंने पिछला टेस्ट 2022 में खेला था. वह टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं. अब तक उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 57 टेस्ट, 200 वनडे और 160 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. 

टेस्ट की 100 पारियों में बैटिंग करते हुए बटलर ने 31.94 की औसत से 2907 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 18 अर्धशतक शामिल रहे. उनका हाई स्कोर 152 रनों का रहा. वनडे की 172 पारियों में उनके बल्ले से 5520 रन निकले. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 147 पारियों में इंग्लिश बल्लेबाज ने 33.96 की औसत और 148.93 के स्ट्राइक रेट से 4212 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 28 अर्धशतक निकले. 

 

यह भी पढ़ें: IND vs ENG 1st ODI: 107 रनों पर गिरे 6 विकेट, फिर रूट और डॉसन ने रचा इतिहास; इंग्लैंड ने भारत को दिया 259 का लक्ष्य

Published at : 14 Jul 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
Jos Buttler Double Hundred IND Vs ENG 1st Odi
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