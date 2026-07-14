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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया के शेड्यूल में बड़ा फेरबदल! अब बांग्लादेश का होगा दौरा; जानें क्या है BCCI का प्लान

टीम इंडिया के शेड्यूल में बड़ा फेरबदल! अब बांग्लादेश का होगा दौरा; जानें क्या है BCCI का प्लान

Latest Update India Tour of Bangladesh:भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे को बहाल किए जाने पर बड़ा अपडेट सामने आया है. यह सीरीज पिछले साल अगस्त में होनी थी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 06:50 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा आधिकारिक मंजूरी मिलने के बहुत करीब है. टीम इंडिया पिछले साल अगस्त में पड़ोसी देश का दौरा करने वाली थी, लेकिन राजनीतिक तनाव के चलते सीरीज को टाल दिया गया था. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि BCCI से उन्हें टूर को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, लेकिन दौरे को लेकर बीसीसीआई का रुख सकारात्मक हो सकता है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में 3 मैचों की टी20 सीरीज प्रस्तावित है. मगर बताया जा रहा है कि बांग्लादेश दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज बहाल किए जाने के बहुत करीब है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ सीरीज को स्थगित किया जा सकता है. प्रस्तावित शेड्यूल अनुसार अफगानिस्तान के साथ सीरीज 13 सितंबर से शुरू होनी है.

अफगानिस्तान के साथ सीरीज शुरू होने की तारीख बदल कर 17 सितंबर की जा सकती है. इससे श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बांग्लादेश के साथ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए समय भी मिल जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार हाल ही में BCB के एक सूत्र ने बताया, "हमें उम्मीद है कि टूर को जल्द ऑफिशियल किया जाए. हमें अभी तक BCCI की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि वे नहीं आ रहे. इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि BCCI जल्द इसको लेकर एक सकारात्मक जवाब देगी."

बता दें कि इसी साल पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं. अध्यक्ष पद संभालने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारतीय टीम व्हाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश आएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Jul 2026 06:50 PM (IST)
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India Cricket Team India Vs Bangladesh India Tour Of Bangladesh
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