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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स110 पर सिमटा पाकिस्तान, अब इंग्लैंड की जीत पक्की?

110 पर सिमटा पाकिस्तान, अब इंग्लैंड की जीत पक्की?

लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सिर्फ 110 रन पर समेट दिया. रॉबिन्सन ने 4 विकेट झटके और अब इंग्लैंड 261 रन आगे है. क्या पाकिस्तान वापसी कर पाएगा?

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Aug 2026 08:11 AM (IST)
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इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम ने पूरी तरह अपना दबदबा बना लिया. इंग्लैंड की पहली पारी 290 रन पर खत्म हुई, लेकिन इसके बाद उसके गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया. पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 110 रन पर ऑलआउट हो गई.  इसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 81 रन बना लिए. इस तरह मेजबान टीम की कुल बढ़त 261 रन की हो गई है.

रॉबिन्सन ने बरपाया कहर

इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी के सबसे बड़े स्टार ओली रॉबिन्सन रहे. उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया. रॉबिन्सन ने अपने 13 ओवर के स्पेल में 6 मेडन फेंके और सिर्फ 11 रन देकर 4 विकेट झटके. जोफ्रा आर्चर ने भी उनका अच्छा साथ दिया. उन्होंने 11.2 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि जोश टंग को 2 सफलताएं मिलीं. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को सिर्फ 37.2 ओवर में समेट दिया. 

अजान अवैस ने सबसे ज्यादा रन बनाए

पाकिस्तान की तरफ से युवा ओपनर अजान अवैस ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया. उन्होंने 102 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों की मदद से 46 रन बनाए. वह पाकिस्तान की पारी के आठवें विकेट के रूप में 106 के स्कोर पर आउट हुए. उनके अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज 20 रन तक नहीं पहुंच सका. सऊद शकील ने 16 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 

बाबर आजम भी नहीं चला पाए बल्ला

उंगली की चोट के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाने वाले बाबर आजम की दूसरे मुकाबले में वापसी हुई, लेकिन वह बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके. उन्होंने शुरुआत में दो चौके जरूर लगाए, लेकिन जोश टंग की गेंद पर बल्ले का किनारा लगाकर कैच आउट हो गए.  वहीं पाकिस्तान को एक और झटका इमाम-उल-हक की चोट से लगा. फील्डिंग के दौरान बाएं पैर की पिंडली में चोट लगने के कारण वह बल्लेबाजी करने नहीं उतर सके. ऐसे में पाकिस्तान के पास व्यावहारिक तौर पर नौ ही बल्लेबाज उपलब्ध थे. 

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इंग्लैंड की स्थिति मजबूत

पाकिस्तान को 110 रन पर समेटने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में भी 81 रन जोड़ लिए हैं. हालांकि कप्तान जो रूट इस पारी में भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए. फिलहाल इंग्लैंड के पास 261 रन की बढ़त है और उसके पास मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका है. पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती इंग्लैंड को जल्द से जल्द रोकना होगी, वरना चौथी पारी में उसके सामने बड़ा लक्ष्य आ सकता है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Aug 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
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