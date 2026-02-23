इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ बुमराह का नाम, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया अनोखा कीर्तिमान

जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में उनसे बेहतर कोई नहीं है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. इसी के साथ बुमराह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

अब उनके नाम 33 विकेट हो गए हैं और उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के 32 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इस खास सूची में अर्शदीप सिंह (32 विकेट), हार्दिक पांड्या (29 विकेट) और रविंद्र जडेजा (22 विकेट) भी शामिल हैं, लेकिन अब नंबर-1 पर सिर्फ बुमराह का नाम है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह - 33 विकेट (22 पारियां)

अर्शदीप सिंह - 32 विकेट (18 पारियां)

रविचंद्रन अश्विन - 32 विकेट (24 पारियां)

हार्दिक पांड्या - 29 विकेट (26 पारियां)

रविंद्र जडेजा - 22 विकेट (29 पारियां)

शुरुआती झटकों के बाद अफ्रीका की वापसी

मैच में साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और टीम 4 ओवर में 20 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी. हालांकि इसके बाद डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने पारी संभाली. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 97 रन की तेज साझेदारी हुई, जिससे स्कोर तेजी से आगे बढ़ा. 15 ओवर के बाद टीम 144/4 पर पहुंच गई थी और ऐसा लग रहा था कि स्कोर 200 के पार जा सकता है.

डेथ ओवर में बुमराह का कमाल

यहीं पर बुमराह ने मैच का रुख पलट दिया. उन्होंने क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन और कॉर्बिन बॉश जैसे अहम बल्लेबाजों को आउट कर अफ्रीकी पारी की रफ्तार तोड़ दी. डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

अर्शदीप सिंह ने भी शानदार साथ निभाया और आखिरी चार ओवर में अफ्रीका के तीन विकेट गिरे. हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स ने अंत में कुछ बड़े शॉट लगाकर स्कोर 187/7 तक पहुंचा दिया.

भारत के लिए क्यों खास है यह रिकॉर्ड?

टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में लगातार प्रदर्शन करना आसान नहीं होता है. बुमराह ने सिर्फ 22 पारियों में 33 विकेट लेकर यह दिखाया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं. उनकी लाइन-लेंथ और दबाव में शांत रहने की क्षमता टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है.