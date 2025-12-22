Jacob Duffy Breaks Richard Headlee 40 Years Old Record: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला माउंट माउंगानुई में खेला गया. इस मुकाबले के चौथी पारी में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने 42 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे न्यूजीलैंड को तीसरे टेस्ट के पांचवें दिन 323 रन से बड़ी जीत मिली. इसी के साथ, न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर ली. वेस्टइंडीज को जीत के लिए 462 रन का विशाल लक्ष्य मिला था. कैरेबियाई टीम ने पांचवें दिन की सुबह अपनी दूसरी पारी 43 रन बिना विकेट गवायें आगे बढ़ाई, लेकिन पूरी टीम 138 रन पर सिमट गई.

जैकब डफी ने रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ा

जैकब डफी ने एक कैलेंडर ईयर में न्यूजीलैंड के लिए 80 विकेट लेकर रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने इस सीरीज में 15.4 की औसत से कुल 23 विकेट चटकाए और तीन बार पारी में पांच या ज्यादा विकेट झटके. डफी ने 7 अगस्त 2025 को बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया था और 2025 में सिर्फ चार टेस्ट मैच में 25 विकेट चटका चुके हैं.

हैडली के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद क्या बोले डफी?

जैकब डफी ने कहा, ‘मैंने लंच के समय वह लिस्ट देखी, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम थे. इस लिस्ट में शामिल होना बहुत खास है.’ डफी को सीरीज का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया क्योंकि उन्होंने कुछ अहम तेज गेंदबाजों के चोटिल होने के बावजूद भी शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड की जीत में बड़ी भूमिका निभाई. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट नौ विकेट से जीता था.

एक टेस्ट मैच में बने 1439 रन का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में आठ विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित की थी, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 420 रन बना पाई. न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी दो विकेट पर 306 रन बनाकर घोषित की थी. इस मुकाबले के दोनों पारियों में कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने शतक जड़ा. वेस्टइंडीज के अपनी दूसरी पारी में 138 रन ऑल आउट होने के बाद चार पारियों का कुल 1439 रन बने, जो दोनों टीम के बीच हुए किसी भी टेस्ट मैच का बेस्ट स्कोर भी है.