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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ अजिंक्य रहाणे नहीं, इन 3 की कप्तानी में भी नहीं हारा भारत!

सिर्फ अजिंक्य रहाणे नहीं, इन 3 की कप्तानी में भी नहीं हारा भारत!

अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उनका एक रिकॉर्ड ये है कि बतौर कप्तान वो कभी नहीं हारे. जानिए भारत के वो खिलाड़ी, जो कप्तान के रूप में कभी टेस्ट नहीं हारे.

Written By : शिवम |  Updated at : 31 Jul 2026 03:12 PM (IST)
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अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिन्होंने अपने करियर में 6 टेस्ट मैचों में कप्तानी की. उनका एक बड़ा रिकॉर्ड ये रहा कि बतौर कप्तान वह कोई टेस्ट मैच नहीं हारे. उनका करियर शानदार रहा, जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे. यहां हम आपको ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में बता रहे हैं, जो बतौर कप्तान नहीं हारे. बता दें कि भारत के 94 साल के टेस्ट इतिहास में 38 खिलाड़ियों ने कप्तानी की, इसमें से 4 ऐसे रहे जिन्हें हार नहीं मिली.

हेमू अधिकारी

दिवंगत क्रिकेटर हेमू अधिकारी ने भारत के लिए 1947 से 1959 के बीच 21 टेस्ट खेले, जिसमें खेली 36 पारियों में 872 रन बनाए. उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़ा. हेमू अधिकारी को 1 टेस्ट मैच में कप्तानी करने का मौका मिला, वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में हुआ वो मैच ड्रा रहा था. बता दें कि वो उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ.

रवि शास्त्री

वर्तमान में कमेंटरी में नजर आने वाले रवि शास्त्री ने भी भारत के लिए 1 टेस्ट मैच में कप्तानी की थी. 1988 में दिलीप वेंगसरकर चोटिल हो गए थे, जिसके बाद शास्त्री को कप्तानी का मौका मिला और भारत ने उस मुकाबले को 225 रनों से जीता था. रवि शास्त्री ने अपने करियर में 80 टेस्ट और 150 वनडे मैच खेले, जिसमें क्रमश 3830 और 3108 रन बनाए.

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कृष्णमाचारी श्रीकांत

जिस पाकिस्तानी दौरे पर सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ था, उस समय भारत के कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत को चुना गया था. 1989 में उस दौरे पर 4 मैचों की सीरीज हुई, चारों मैच ड्रा पर समाप्त हुए. इसके बाद उन्हें कप्तानी नहीं मिली.

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सिर्फ अजिंक्य रहाणे नहीं, इन 3 की कप्तानी में भी नहीं हारा भारत!

इनके बाद अजिंक्य रहाणे ऐसे कप्तान रहे, जो कप्तान रहते कोई कोई टेस्ट नहीं हारे. रहाणे ने भारत के लिए 6 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 4 में जीत दर्ज की और 2 ड्रा पर समाप्त हुई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 31 Jul 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Ravi Shastri Ajinkya Rahane Cricket Records Team India Captain INDIAN CRICKET TEAM
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