टी20 वर्ल्ड कप में सेलेक्शन के बाद कप्तान बने ईशान किशन, 20 सदस्यीय स्क्वाड घोषित

पिछले दिनों ईशान किशन खूब चर्चा में रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उनका भारतीय स्क्वाड में चयन जो हुआ है. किशन ने लंबे समय बाद भारतीय स्क्वाड में वापसी की है और इसका श्रेय जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके धमाकेदार प्रदर्शन को. वर्ल्ड कप स्क्वाड में सेलेक्शन के तुरंत बाद वो कप्तान बन गए हैं. दरअसल ईशान किशन 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में झारखंड टीम की कप्तानी करते दिखेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम के कप्तान ईशान किशन होंगे. अन्य विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. बताते चलें कि ईशान किशन बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने टूर्नामेंट में 10 मैच खेलकर 517 रन बनाए. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए.

झारखंड की टीम में अनुकूल रॉय हैं, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 18 विकेट लेकर आ रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि वो दमदार बैटिंग भी कर सकते हैं. उपकप्तान कुमार कुशाग्र और विराट सिंह भी जबरदस्त लय में चल रहे हैं. इस टीम में उत्कर्ष सिंह, बाला कृष्णा और शुभम सिंह भी मौजूद हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड का स्क्वाड: ईशान किशन (कप्तान), कुमार कुशाग्र (उपकप्तान), उत्कर्ष सिंह, विराट सिंह, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरनदीप सिंह, शिखर मोहन, पंजक कुमार, बाला कृष्णा, मोहम्मद कुनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह

विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज 24 दिसंबर से होगा और फाइनल मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 38 टीम भाग लेंगी, जिनके बीच कुल 135 मैच खेले जाएंगे.

