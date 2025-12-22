हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में सेलेक्शन के बाद कप्तान बने ईशान किशन, 20 सदस्यीय स्क्वाड घोषित

टी20 वर्ल्ड कप में सेलेक्शन के बाद कप्तान बने ईशान किशन, 20 सदस्यीय स्क्वाड घोषित

Ishan Kishan Vijay Hazare Trophy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड में चयन के बाद ईशान किशन विजय हजारे ट्रॉफी में बतौर कप्तान नजर आएंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले दिनों ईशान किशन खूब चर्चा में रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उनका भारतीय स्क्वाड में चयन जो हुआ है. किशन ने लंबे समय बाद भारतीय स्क्वाड में वापसी की है और इसका श्रेय जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके धमाकेदार प्रदर्शन को. वर्ल्ड कप स्क्वाड में सेलेक्शन के तुरंत बाद वो कप्तान बन गए हैं. दरअसल ईशान किशन 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में झारखंड टीम की कप्तानी करते दिखेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम के कप्तान ईशान किशन होंगे. अन्य विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. बताते चलें कि ईशान किशन बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने टूर्नामेंट में 10 मैच खेलकर 517 रन बनाए. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए.

झारखंड की टीम में अनुकूल रॉय हैं, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 18 विकेट लेकर आ रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि वो दमदार बैटिंग भी कर सकते हैं. उपकप्तान कुमार कुशाग्र और विराट सिंह भी जबरदस्त लय में चल रहे हैं. इस टीम में उत्कर्ष सिंह, बाला कृष्णा और शुभम सिंह भी मौजूद हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड का स्क्वाड: ईशान किशन (कप्तान), कुमार कुशाग्र (उपकप्तान), उत्कर्ष सिंह, विराट सिंह, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरनदीप सिंह, शिखर मोहन, पंजक कुमार, बाला कृष्णा, मोहम्मद कुनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jharkhand State Cricket Association (@cricketjsca)

विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज 24 दिसंबर से होगा और फाइनल मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 38 टीम भाग लेंगी, जिनके बीच कुल 135 मैच खेले जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

शुभमन गिल बाय-बाय, श्रेयस अय्यर होंगे वनडे टीम के नए कप्तान! वर्ल्ड कप से पहले हैरतअंगेज खुलासा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy ISHAN KISHAN Ishan Kishan News Jharkhand Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

National Herald Case Controversy: Sonia Gandhi की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस |
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब विवाद में फंसे CM नीतीश ने ये कैसा जवाब दिया? |ABPLIVE
Aravali Hills: अरावली पर विवाद... कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन | Hills Protest | abp News
Bangladesh Violence Update : Bangladesh पर PM Modi का बड़ा एक्शन, Yunus की बोलती बंद, बॉर्डर पर तनाव!
UP News: कोडीन कफ सिरप मामले में CM Yogi को सौंपी रिपोर्ट | Winter Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
Genghis Khan Religion: इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज
इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज
हेल्थ
Eggs causes Cancer: क्या अंडा खाने से हो जाता है कैंसर? FSSAI ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा
क्या अंडा खाने से हो जाता है कैंसर? FSSAI ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget