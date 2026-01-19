किस खिलाड़ी को अगला हार्दिक पांड्या बता रहे हैं इरफान पठान? नाम जानकर चौंक जाएंगे

Irfan Pathan on Nitish Kumar Reddy: भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने एक ऑलराउंडर को भारतीय टीम का अगला स्टार प्लेयर बताया है. उन्होंने नितीश कुमार रेड्डी का नाम लेते हुए कहा कि नितीश को वनडे सीरीज में पहले मैच से ही मौका मिलना चाहिए था. इरफान, नितीश की 135 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी और दमदार बैटिंग से प्रभावित हुए हैं. नितीश ने तीसरे वनडे मैच में 53 रन बनाए थे. इरफान का मानना है कि भारतीय मैनेजमेंट को लंबे समय तक नितीश को सपोर्ट करना चाहिए.

इस खिलाड़ी को तैयार करो

अपने यूट्यूब चैनल पर इरफान पठान ने गौतम गंभीर की लीडरशिप वाले भारतीय मैनेजमेंट को सलाह देते हुए कहा, "नितीश कुमार रेड्डी इस सीरीज का सकारात्मक पहलू रहे. बल्ले से उन्होंने फिफ्टी लगाई, और राजकोट में वाशिंगटन सुंदर की जगह खेले. मुझे लगता है कि सीरीज के पहले मैच से ही उन्हें मौका मिलना चाहिए था." इरफान पठान ने यह भी कहा कि नितीश ने 135 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी की और उन्हें हार्दिक पांड्या का अच्छा बैकअप बताया.

उन्होंने आगे कहा, "अगर रेड्डी फेल भी हो जाते हैं, तो टीम इंडिया मैनेजमेंट को उन्हें लगातार सपोर्ट देना चाहिए. कुछ समय बाद भारतीय टीम को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाएगा."

नितीश कुमार रेड्डी ने साल 2024 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. वो अब तक 10 टेस्ट मैचों में एक शतकीय पारी समेत 396 रन बना चुके हैं और गेंदबाजी में 8 विकेट भी चटकाए हैं. उन्हें अभी तक 4 वनडे मैच खेलने का अवसर मिला है, जिनमें वो एक अर्धशतक लगा चुके हैं. इसके अलावा चार टी20 मैचों में उनके नाम 90 रन और 3 विकेट हैं.

